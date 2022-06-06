Bakan Koca 'Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.