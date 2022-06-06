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Bakan Koca 'Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 6.06.2022 - 23:40 Güncelleme: 6.06.2022 - 23:41 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca 'Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı!
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Diyetisyenlerimiz, beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek uygun beslenme planı için sorumluluk üstleniyorlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 'Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı!
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