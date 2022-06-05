Siirt'te katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı!

Siirt-Baykan karayolu Ziyaret mevkiinde Mehmet Göktürk yönetimindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada, araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Yaralılar, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak 112'ye teslim edildi.Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.