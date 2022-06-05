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Beyaz Gazete
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Siirt'te katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı!

Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 5.06.2022 - 09:36 Güncelleme: 5.06.2022 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Siirt'te katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı!Siirt-Baykan karayolu Ziyaret mevkiinde Mehmet Göktürk yönetimindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Siirt'te katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı!

Kazada, araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Siirt'te katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı!

Yaralılar, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak 112'ye teslim edildi.

Siirt'te katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı!

Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı!

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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