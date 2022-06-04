Emine Erdoğan, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi!

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yarın LGS 2022 sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler unutmayın ki sınavlar mühim ama başarının tek kriteri değil. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun.' ifadelerini kullandı.