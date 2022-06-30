'Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray can dostu Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü! Usta sanatçı hıçkırıklara boğuldu
Tüm Türkiye dün son dakika düşen acı haber ile sarsıldı. Sanat camiası usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümü ile yasa boğuldu. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde hayranlarıyla kucaklaşan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi 7'den 70'e filmleri ile büyüyen herkesi üzdü. Yatağından düştükten sonra kalbi duran ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın ile sayısız filmde rol alan Türkan Şoray, cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Arkın'ın cenaze töreninde göz yaşları sel oldu...
Yatağından düştükten sonra kalbi duran ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın ile sayısız filmde rol alan Türkan Şoray, cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, salı günü 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi ve yakın dostları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğan Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Törene katılan Türkan Şoray ise rol arkadaşına veda ederken duygusal anlar yaşadı.
TÜRKAN ŞORAY TABUTA SARILIP AĞLADI
Sayısız projede rol aldığı Cüneyt Arkın'a son görevini yapan Türkan Şoray ise Teşvikiye Camii'nde hazır bulundu.
Cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan 77 yaşındaki Şoray, Arkın'ın tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı.
Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, salı günü 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi ve yakın dostları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğan Arkın'ın cenazesi Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Törene katılan Türkan Şoray ise rol arkadaşına veda ederken duygusal anlar yaşadı.
TÜRKAN ŞORAY TABUTA SARILIP AĞLADI
Sayısız projede rol aldığı Cüneyt Arkın'a son görevini yapan Türkan Şoray ise Teşvikiye Camii'nde hazır bulundu.
Cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan 77 yaşındaki Şoray, Arkın'ın tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı.