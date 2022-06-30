'Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray can dostu Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü! Usta sanatçı hıçkırıklara boğuldu

Tüm Türkiye dün son dakika düşen acı haber ile sarsıldı. Sanat camiası usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümü ile yasa boğuldu. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde hayranlarıyla kucaklaşan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi 7'den 70'e filmleri ile büyüyen herkesi üzdü. Yatağından düştükten sonra kalbi duran ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkın ile sayısız filmde rol alan Türkan Şoray, cenaze töreninde tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Arkın'ın cenaze töreninde göz yaşları sel oldu...