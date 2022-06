TBMM Başkanı Şentop'tan BM mesajı!

Şentop, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.Bağlantısızlar Hareketi'ni, 1961'de çift kutuplu bir dünyada bağımsızlığı ve egemenliği için mücadelesinde farklı bir yol tercih eden 25 ülkenin bir araya gelerek kurduğunu hatırlatan Şentop, Soğuk Savaş döneminde oldukça anlamlı olan bu hareketin Soğuk Savaş'ın akabinde, iki kutuplu dünyanın sona ermesiyle de anlamını yitirmediğini kaydetti.Şentop, Bağlantısızlar Hareketi'nin 1961'de yayımladığı kuruluş deklarasyonunda uluslararası sosyal adaletin tesisi çağrısında bulunulduğunu, bu çağrının halen güncelliğini koruduğunu ifade etti.Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluş deklarasyonunda Birleşmiş Milletler Şartı'nın güncellenmesinin istendiğini, Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğinin kaydedildiğini hatırlatan Şentop, o günden bu yana geçen 61 yılda bu çağrının ne kadar haklı olduğuna defalarca şahit olduklarını söyledi.Şentop, bugün yaşanan savaşların, insanların üzerinde patlayan bombaların, yıkılan şehirler ve dökülen kanın Bağlantısızlar Hareketi'nin günümüz dünyasında söyleyecek sözü, barışın tesisine sunacak katkısı olduğunu gösterdiğini kaydetti.Afrika'dan Avrupa'ya Asya'dan Amerika'ya dünyanın birçok bölgesinde yaşanan sorunların Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluş deklarasyonunda açıkça karşı çıktığı, küresel güç rekabeti, silahlanma yarışı ve emperyal emellerin bir sonucu olduğuna dikkati çeken Şentop, 'Tüm bu yaşananlar BM Güvenlik Konseyinin işlevsizliğinin ve yapısının ivedilikle değiştirilmesi, yeniden yapılandırılması gerektiğinin açık bir göstergesidir.' ifadelerini kullandı.Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesine atıfta bulunarak, 'Bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu, sosyal adaletsizlik, açlık, yoksulluk, düzensiz göç, insanlığa karşı işlenen suçlar gibi küresel ölçekte önem arz eden konularda kalıcı çözümler üretilebilmesi ancak temel insanlık değerlerini ve adaleti esas alarak mümkün olacaktır. Biz daha adil, daha müreffeh ve daha insancıl bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.' diye konuştu.Dünyanın artık iki kutuplu olmadığını ancak adaletsizlik ve eşitsizliklerin halen devam ettiğini belirten Şentop, dünyadaki terör sorununa da dikkati çekerek, şunları söyledi:'Terör bugün tüm dünyayı, burada temsilcisi bulunan tüm ülkeleri derinden etkileyen bir tehdit olarak uluslararası toplumun gündemini meşgul ediyor. Üstelik bu tehdit, hiçbir ülkenin tek başına alt edemeyeceği, çok önemli uluslararası boyutları olan, ancak uluslararası bir iş birliği ve bütüncül bir strateji ile mücadele edilebilecek bir olgudur. Türkiye olarak biz terörün her tür ve şekliyle mücadele ediyor ve uluslararası toplumun güvenliğine çok önemli katkılar sunuyoruz. Ayrıca bu küresel tehditle mücadelede, çok taraflılığın sembollerinden olan bu platformun önemli bir rol alabileceğine inanıyoruz.'Şentop, Kovid-19'un da her alanda çok taraflılığın ne kadar önemli olduğunu ve en önemlisi her bir fert güven, refah ve sağlığa kavuşmadan hiç kimsenin güvende, sağlıklı ve huzurlu olamayacağını çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlatarak küresel meselelerin yine küresel iş birliği, eşgüdüm ve mücadele gerektirdiğini vurguladı.Dünyada sorunlar, ihtilaflar ve tehditler arttıkça ve karmaşıklaştıkça farklı vizyon, bakış açısı ve yaklaşımlara olan ihtiyacın da artmakta, çok taraflılığın ve çok sesliliğin uluslararası arenada giderek daha fazla önem kazanmakta olduğunu ifade eden Şentop, konuşmasını şöyle tamamladı:'Bu noktada tabiatı gereği çok sesli ve çok taraflı olan parlamenter diplomasi küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmekte önemli katkılar sunabilecektir. Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı da aynı şekilde önemli roller üstlenebilir, hükumetler arası ilişkilerin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilir. Bu çerçevede bu hareketin çok güçlü bir parlamenter ağ oluşturması uluslararası toplum açısından da oldukça faydalı olacaktır. İki kutuplu bir dünyada çok taraflılığı önceleyen, sorunların, ihtilafların çözümünü çok taraflılıkta arayan bağlantısız ülkeler günümüzün çok kutuplu dünyasında daha çok söz sahibi olmalıdır ve inanıyorum ki olacaktır. 60 yılı geride bırakan ve 120 üyeye ulaşan Bağlantısızlar Hareketi uluslararası dengeleri adalete yönlendirme, barış, eşitlik, iş birliği ve esenlik dolu bir dünyanın inşasına katkı verme noktasında önemli bir potansiyele sahiptir.'