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Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Milyonlarca emekli 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ne kadar oldu' sorusuna cevap arıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Ekleme: 30.06.2022 - 09:27 Güncelleme: 30.06.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Milyonlarca emekli 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusuna cevap arıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Hesaplara ne kaç TL olarak yatacak? İşte detaylar...


KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Buna göre milyonların beklediği emekli ikramiyesi bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HER YIL 2 KEZ ÖDENİYOR

Emekliler her yıl hem Ramazan Bayramı öncesi hem de Kurban Bayramı öncesi, 'Emekli bayram ikramiyesi' adı altında ödeme alıyor. Her emekli maaşı ne olursa olsun eşit miktarda bayram ikramiyesi alıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Yasa ilk çıktığı zaman 1.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi 2021 yılında yüzde 10 zam alarak 1.100 TL olarak ödendi.

2022 bayram ikramiyesi ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı sonunda ödendi. 2022 yılının ikinci emekli ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesi yine 1.100 TL olarak hesaplara geçecek.

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Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
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