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NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvvetinin asker sayısını 300 binin üzerine çıkarılmasını içeren çalışmaların gelecek yıla kadar hazır olmasını planladıklarını söyledi.

NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor!
Ekleme: 29.06.2022 - 22:25 Güncelleme: 29.06.2022 - 22:28 / Editör: Ozge Selin
NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi sırasında basın toplantısı düzenledi.

Yüksek hazırlıklı birliklerden oluşan NATO Mukabele Kuvvetindeki asker sayısının 40 binden 300 bine çıkarılmasına yönelik planlarla ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, bu kuvvete müttefik ülkelerin farklı boyutlarda katkılar sunacağını söyledi.

Stoltenberg, 'Bu kuvvetin büyük kısmı kendi ülkelerinde yerleşik olacak.' dedi.

Müttefik ülkelerin bu birlikleri NATO içinde uyumlandıracaklarını aktaran Stoltenberg, hazırlıklarının da artırılacağını aktardı.

Stoltenberg, 'Bu kuvvetin bir bölümü (ihtiyaç halinde) ilk 10 gün içinde, diğeri 30 gün içinde hazır olacak. Bu iki bölümün toplamı 300 binden fazla asker ediyor. Planımız bunların gelecek yıla kadar hazır olması.' diye konuştu.

NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor!

Müttefiklerin bu kuvvet için yaptıkları taahhüde uymalarını beklediklerini kaydeden Stoltenberg, kendi ülkelerinde bekleyecek kuvvetin spesifik bölgeler için önceden belirlenmiş görev yerleri olacağını vurguladı.

Hint Pasifik bölgesinde iş birliği
Stoltenberg, zirvenin bugünkü oturumunda Hint Pasifik bölgesinden ortaklarla bir araya geldiklerini, Çin'in son yıllarda nükleer silahlar dahil askeri gücünü artırdığını söyledi.

'Çin'in temsil ettiği sınamaların farkında olmalıyız.' diyen Stoltenberg, NATO'nun savunma, yeni teknolojiler, güvenlik ve iklim değişikliği alanlarında Hint-Pasifik bölgesinde iş birliği içinde olacağını kaydetti.

Zirvede, Ukrayna için uzun vadeli bir destek paketini onayladıklarını hatırlatan Stoltenberg, Bosna Hersek, Moldova ve Gürcistan'a Rusya'ya karşı destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Stoltenberg ayrıca, NATO'nun güney kanadından gelen tehditlere karşılık vermeye devam edeceklerini, Moritanya için bir önlem paketi onayladıklarını ve Kuzey Afrika'dan düzensiz göçe karşılık vereceklerini ifade etti.
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