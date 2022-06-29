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Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!

Üç ülkenin imza attığı bildiriden "Türkiye'nin zaferi" şeklinde söz edildi

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!
Ekleme: 29.06.2022 - 10:39 Güncelleme: 29.06.2022 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!
NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi.

Anlaşma büyük yankı uyandırdı
Anlaşma sonrası, söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı.

Dünya basınından çeşitli gazeteler ve medya kuruluşları, İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye geniş yer ayırdı.

"Türkiye'nin zaferi"
The Economist dergisi, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla ilgili engeli kaldırdı" başlıklı haberinde, "Recep Tayyip Erdoğan, ülkesine zafer getiriyor." denildi.

Haberde, iki ülkenin NATO'ya katılana kadar, ittifakın "bir müttefike yapılan saldırının herkese yapılmış olduğunu" söyleyen 5'inci maddesi tarafından korunamayacağı ayrıntısına yer verildi.

Üç saatten fazla süren görüşme
Wall Street Journal, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekliyor" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Üç ülkenin liderlerinin üç saatten fazla süren görüşme sonrası anlaşma sağladığı, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi ilgilendiren konularda Ankara ile birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!

Terörist gruplara destek verilmeyecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Kaydettiğimiz ilerleme ışığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i desteklemeyi kabul etti. Görüştük, tartıştık ve iyi bir çözüm bulduk." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

İki ülkenin, terörist gruplara destek vermeyeceğini ve Türkiye'ye yönelik terörü kınayacağını yazılı olarak taahhüt ettikten sonra Türkiye'nin NATO başvurularına onay verdiği vurgulandı.

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!

Türkiye ile tam iş birliği
France 24, NATO'nun, Türkiye'nin itirazlarını kaldırmasının ardından Finlandiya ve İsveç'i askeri ittifakın üyesi olmaya davet edeceğini yazdı.

Haberde, iki İskandinav ülkesinin Ankara ile anlaşmaya vardığı belirtilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi, Helsinki ve Stockholm'ün PKK ve Ankara'nın terör örgütü olarak kabul ettiği diğer gruplara karşı mücadelesinde Türkiye ile tam iş birliği yapma konusunda anlaştığını söyledi." notu paylaşıldı.

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!
Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!

Ankara'ya terörle mücadelede destek sözü
Türkiye'nin, Madrid'deki NATO Zirvesi öncesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik ablukayı kaldırdığını yazan Deutsche Welle, bunun karşılığında söz konusu ülkelerin Ankara'ya terörle mücadelede destek sözü verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mayıs ayında NATO'ya katılma isteklerini ifade eder etmez iki Nordik ülkesinin katılımına dönemin mevcut şartları altında karşı olduğu anımsatıldı.

"Tam destek sağlama taahhüdünü vurguluyor"
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, anlaşmanın ardından, "Ortak mutabakatımız; Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin, karşılıklı güvenliklerine yönelik tehditler durumunda birbirlerine tam destek sağlama taahhüdünü vurgulamaktadır." açıklamasına yer verildi.

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!
Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!

"Son dakika anlaşması"
"Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını kaldırdı" diyen Guardian, Ankara'nın, daha önce Nordik ülkelerinin silah ihracatı ve terörle ilgili endişeler nedeniyle ittifaka katılmasını engellediğine dikkati çekti.

Ortak bildiriden "son dakika anlaşması" şeklinde bahsedilerek, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un, gelişme için "çok iyi bir anlaşma" ifadesini kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Andersson, "Terörle mücadelemize, NATO üyelerinin Türkiye ile daha yakın iş birliği içinde yaptığı gibi devam edeceğiz." dedi.

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!

"Türkiye istediğini aldı"
BBC, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'ye silah satma kısıtlamalarını kaldıracağını duyurdu.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi, İsveç ve Finlandiya'dan istenilenin alındığını söyledi." denildi.

Helsinki ve Stockholm yönetimlerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası geçtiğimiz ay NATO'ya katılma niyetlerini açıkladığı hatırlatıldı.

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!
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