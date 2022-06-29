Başkan Erdoğan talimat vermişti! Bakanlar sel bölgesinden son gelişmeleri aktardı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sel bölgesine giden 5 son gelişmeleri aktardı.Bartın'da incelemelerde bulunan Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar:Bartın'ın derdi deniz, ırmak ve şehir birbirine benzer kodlarda. Yukarıdan aşağı gelenler seri düzeyde geliyor. Şehrin alt kanalizasyonu baskı yapıyor ve fışkırmaya neden oluyor. Bu zamana kadar ciddi alt yapı yatırımları yapıldı.Buralarda devlet, STK'lar yerel yönetimler bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bütün imkanlarını seferber etti. Vatandaşlarımız bu felaketten en az etkilenmesine yönelik 24 saat çalışma esasına göre devam etmektedir.AFAD'ımızın erken uyarı sistemin uyarı mesajı ilgili bölgelere iletildi. Vatandaşlarımız da kamu da kendi tedbirini almaya başladı. Bu kadar yoğun yağışta bu tedbir alınmamış olsaydı daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilirdi. Buralar Türkiye'de afet bölgesi. Biz depremle, selle, aynı zamanda çığ ile birçok afet türü ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizim bu konuda aldığımız tedbirler var.Yaklaşık Bartın'da 1053 su baskını oldu. Bunun 518'i kont, 167 işyeri 320'si bodrum, 9 tanesi ahır gibi bir bilançomuz var. 7 köyümüzün elektriği yoktu. Şarköy'ün de enerjisi verildi. 2 köyün enerjilerinde bir problem söz konusu.Altı köprü yıkılmıştır ve bu altı köprüyle ilgili gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır. İkisine TSK tarafından askeri köprü getirilmektedir. Diğerleri de İlk Özel İdaresi, DSİ tarafından geçici olarak yapılacaktır.'ZONGULDAK EN HAFİF ATLATAN İL OLDU'Zonguldak bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise suların çekilmesinin ardından tespit çalışmalarının başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:İklim değişikliği denildiğinde bunun altını doldurmamız kolay oluyor. Bugün haziranın 28'i sanki ilkbaharın ilk günleri, sonbaharın ortasıymış gibi bir yağışla karşı karşıyayız. İşte bu iklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz kavramın sahadaki uygulaması.Bize gelen mesajlarla birlikte alınan önlemler sayesinde hamdolsun, şükür olsun bir can kaybımız yok. Maddi kayıplarımız var, fakat özellikle büyükbaş, küçükbaş hayvan konusunda zayi olan telef olan canımız yok. Ama diğer canlılarla ilgili envanterimiz yok. Bundan dolayı bu 5 il içerisinde Zonguldak'ımız en hafif atlatan il oldu diyebiliriz.''BÜYÜK BİR AFETİ EN AZ HASARLA ATLATTIK'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, şehir merkezini ve yıkılan köprüleri yerince inceledi. Daha sonra ise esnafları ziyaret eden iki bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.İş yerlerini gezen Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu, esnafları ziyaret ederek iş yerleriyle ve alt yapıyla ilgili sorunlarını dinledi. Bir kıraathaneye oturan bakanlar vatandaşlarla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.Bakan Kurum, 'Dere yatağının ağzının genişletilmesiyle büyük bir afeti en az hasarla atlattık' dedi. Daha sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, göçen köprüleri ve yollarda oluşan hasarları yerinde inceledi.'YIKILAN BİNALARIN DIŞINDA ÇOK MAJÖR BİR OLAYIMIZ YOK'Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, selden olumsuz etkilenen köylere de ziyarette bulundu.Yapılan tüm incelemelerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Yanık, , 'Yıkılan binaların dışında çok majör bir olayımız yok. Ev ve iş yerlerine sular girmiş ama onlar da çok kısa sürede temizlenecek durumda' dedi.'HASAR TESPİTİNDEN SONRA DA GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Tahliye edilen vatandaşlar için gerekli dağıtımın başladığını belirten Bakan Yanık, hasar tespiti sonrasında da gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.Yanık, 'Maalesef en çok etkilenen ilçemiz Yenice. Köylerimizi, hasar alan yerlerimizi olabildiği kadar dolaşıp vatandaşlarımızla bir araya geldik. İhtiyaçları, arkadaşlarımız zaten ilk dakikadan itibaren tespit ediyorlar. Hali hazırda Karabük'te 12 psikososyal destek personelimiz olmak üzere Bartın'da 16, Kastamonu'da 47, Sinop'ta 8, Zonguldak'ta 10 toplam 93 personelimiz şu anda afet bölgesinde sahada ve ilk incelemeleri yapıyorlar. Şu ana kadar da Karabük'te 235 vatandaşımıza ulaşmışız.Biz de yerinde vatandaşlarımızla buluşarak ihtiyaçları tespit ettik, gerekli mekanizmaları kurduk ve devam ediyoruz. Şükürler olsun. Bizim için hep söylediğim gibi, can kaybı olmaması teselli kaynağı.Diğer hasarları da çok hızlı gidereceğiz. Nitekim hemen ilk elde hasar sebebiyle tahliye edilen vatandaşlarımız 3'er bin lira, tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımıza da bin 500'er lira olmak üzere vakıf hesaplarımıza geçti ve bunları vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Hasar tespitinden sonra da gerekli destekleri sağlamaya devam edeceğiz.Gerek sosyal yardımlar gerek psikososyal destek ekiplerimizin eliyle saha çalışmalarımızı biz bakanlık olarak yürütüyoruz. Öbür taraftan içinde bulunduğumuz koordinasyon merkeziyle de diğer ihtiyaçlara kadar hepsini koordinasyon merkezimiz takip ediyor valimiz başkanlığında' diye konuştu.