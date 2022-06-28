Türkiye'nin istediği her şeyi yaptık! 4'lü zirve sonrası NATO Genel Sekreteri'nden açıklama!

Madrid'de gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin görüşüleceği 4'lü zirveye katıldı.Yaklaşık 2 saat süren zirveden mutabakat çıktı.İmzalanan ortak bildiriyle İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin isteklerini yerine getirmeyi yazılı olarak kabul etti.'İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye tam destek sözü verdi'Görüşme ve bildiriyle ilgili soruları yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye tam destek sözü vererek PKK/YPG ve FETÖ'yü desteklemeyeceklerini belirtti.'Son 10 yılın en büyük güvenlik krizini aşmış oluyoruz''Türkiye'nin kaygılarını gideren bir anlaşmadır bu' diyen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:'PKK terör örgütü gibi örgütlerden Türkiye, uzun bir dönem muzdarip olmuştur. İsveç, Türkiye ve Finlandiya hükümetleri bir anlaşmaya varmışlardır. İsveç ve Finlandiya, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmışlardır. Türkiye de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye karar vermiştir. NATO'da her zaman farklılıklarımıza ortak bir zemin bulabileceğimizi ve görüş ayrılıklarını çözebileceğimizi gösteriyoruz. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizini böylelikle aşmış oluyoruz.İsveç ve Finlandiya'yı yarın NATO Zirvesi'ne davet etme kararı aldık. Sonrasında tüm başkentlerde anlaşmanın onaylanma süreci devreye girecektir. Bu mutabakat zaptının onaylanma süreciyle ilgili son derece güven duygusu içerisindeyim. Kapı açık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kabul edildi.'İade konusunda çalışmaya hazırlar'Ortak mutabakat metni çok yakın bir süre içerisinde hepinize iletilecek. İade konuları da dahil olmak üzere. Finlandiya ve İsveç elbette Türkiye ile çalışmaya hazırlardır iade konularında. Bunun dışında iade süreçleri de Avrupa sözleşmesi kuralları içerisinde gerçekleşecektir. Önemli olan şudur: İade süreci olan bir süreçtir. Finlandiya ve İsveç için onların tabi ki yapacakları da kendilerinin hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşecektir.S-400 Bu konuyu birçok kez ele aldık. Burada müttefikler arasında farklılıklar olabileceğini saklamamıza gerek yok. 30 üyeniz olduğunda görüş farklılıkları olabilir.'Anlaşmadaki maddeler yerine getirilecek'Ortak çıkarlar olduğunda terörle mücadele konusunda bir uzlaşıya varabiliyorsunuz. Hiçbir ülke Türkiye kadar terör örgütünden muzdarip olmamıştır. PKK terör örgütüyle mücadele etmek için ve terör saldırılarından suçlu bireylerle mücadele edebilmek için tüm müttefiklerin önemli bir sorumluluğu var. Kabul edilmiş anlaşmada bu gerçekliği aktaran bir anlaşmadır. Liderler bir çözüme ve bir anlaşmaya bugün Madrid'de vardı. Gerek Türkiye, İsveç ve Finlandiya bu anlaşmadaki maddeleri yerine getirecektir.'Üyelikleri Meclis'in kararına göre olacaktır'Şu anda olan belki aslında bugüne kadar olabilecek en hızlı süreç olmuştur. Üyeliğe başvurunun ardından bu kadar hızlı kabul edilmesi hayal olabilirdi. Putin'in açıklamaları var. Geçtiğimiz aralık ayında Putin, NATO'yla imzalanmak üzere güvenlik sözleşmelerini ele almıştı. NATO'nun gelişmesini istemiyordu. Putin artık daha fazla NATO üyesini sınırında görecek. Üyelikleri Meclis'in kararına göre olacaktır. Çalışmaları başladı fakat bununla ilgili bir söz veremem.'Finlandiya ve İsveç ambargoları kaldıracak'Her ulusun kendi yolunu seçme hakkı vardır ve egemenliklerine saygı duymak zorundasınız. Biz yıllardır İsveç ve Finlandiya'nın kararlarına saygı duyduk. Üye olmak istediklerini söylediklerinde NATO'nun kapılarının açık olduğunu ilettik. Bu da Putin'in başarmak istediğinin tam tersi olmuştur. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bizim güvenliğimizi güçlendireceğini düşünüyorum. Burada başka bir silahlara yönelik atıfta bulunmuyor. İsveç veya Finlandiya'nın artık Türkiye'ye karşı bir ambargoları olmayacak. Bu önemli bir adım. Çünkü ülkelerin birbirine karşı ambargoları olmamaları gerekir.'Terörle mücadelede Türkiye ile çalışacaklar'Çok yapıcı konuşmalarımız oldu. Sonrasında birlikte anlaşmaya vardık. Ve elbette İsveç ve Finlandiya'nın davet edilmesi kararı tüm üyeler tarafından ele alınacaktır. İsveç ve Finlandiya terörle mücadeledeki kararlarını güncellemeye karar verdiler. Açıkça şu ifade edilmekte: Finlandiya ve İsveç terörle mücadelede Türkiye ile çalışacaklar. Terörün tüm biçimleriyle dayanışmayı gösterecekler ulusal barış ve güven için. Finlandiya ve İsveç PKK/YPG ve FETÖ terör örgütüne destek vermeyecekleri konusunda taahhüt verdi. Finlandiya ve İsveç ortaklar oturumuna katılacaklar. Bu siyasi karar liderlerin yarın alacağı karar ile devam edecektir Bugün Türkiye ile anlaşmaya varmış olmamızdan son derece memnunum. Tüm farklılıklarımızı çözdüğümüzü söyleyemem her zaman farklılıklarımız olacaktır. ABD'nin silah ihracatı konusunda kısıtlamaların olduğunu biliyorum. Çok önemli bir karar aldık.'