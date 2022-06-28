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Bank Asya'ya müsadere kararı...

FETÖ’nün finans kurumu Bank Asya’nın müsaderesini istendiği İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Bank Asya’nın TMSF’ye devredilen tüm mal varlığı ile bu mal varlığı üzerinden bankacılık faaliyeti kapsamında elde edilen tüm gelirlerinin müsaderesine hükmetti. Kararda, 3. şahıs alacaklarının korunmasının saklı kalması şartı konuldu.

Bank Asya'ya müsadere kararı...
Ekleme: 28.06.2022 - 13:57 Güncelleme: 28.06.2022 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Bank Asya'ya müsadere kararı...
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarının çeşitli hapis cezalarına çarptırılmasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bankanın müsaderesini istediği davada karar çıktı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Bank Asya'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen tüm mal varlığı ile bu mal varlığı üzerinden bankacılık faaliyeti kapsamında elde edilen tüm gelirlerinin müsadere koşullarının oluştuğuna hükmetti. Mahkeme kararında, Bank Asya'nın 3. şahıs alacaklarının korunması saklı kalmak kaydıyla, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte artacak bakiyenin müsaderesine karar verdi.

Bank Asya'ya müsadere kararı...

MİLYARLARCA DOLARI AKLADILAR
Dava dosyasındaki bilgilerde Bank Asya'nın örgütün finansal yapılanması içerisindeki rolü gözler önüne serilmişti. Dosyadaki bilgilere göre, FETÖ kara para aklarken Bank Asya'yı 'üs' olarak kullandı. 2011-2013 yılları arasındaki swift kayıtlarına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 3 farklı bankanın Bahreyn ve Malta şubelerindeki yine örgüte ait olan Koza Altın A.Ş.'ye ait hesaplar ile şirketin Türkiye'de bulunan hesapları arasında milyarlarca dolar para trafiği gerçekleştirildi.

ÖRGÜT ÇEKTİĞİ KREDİLERLE BANKANIN İÇİNİ BOŞALTTI
BDDK tarafından 4 Şubat 2015 tarihinde yönetimini devraldığı Bank Asya'nın tamamen TMSF'ye devredilmesi kararlaştırılmıştı. 2017 yılında da Bankacılık Kanunu'nun 106. Maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında Bank Asya'nın iflas tasfiyesine başlanmıştı. Örgütün çekilen krediler yoluyla bankanın içini boşalttığı da yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştı.

Bank Asya'ya müsadere kararı...

49 SANIĞA CEZA YAĞMIŞTI
15 Temmuz darbe teşebbüsüne kalkışarak yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'nın hissedarlarının arasında bulunduğu 49 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası almıştı. Karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onanmıştı.
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Bank Asya'ya müsadere kararı...
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