  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin

Aykut Erdoğdu'nun iki hafta önce evlendiği eşini CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine torpille getirdiğine dair ses kayıtları, sonrasında eşi Tuba Torun'un 'CHP'de dolarla vekil oluyorlar' çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Türkiye bu rezaleti konuşurken, daha önce teşkilatlarında ve belediyelerinde ortaya çıkan taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını örtbas eden CHP yine kafasını kuma gömdü.

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
Ekleme: 28.06.2022 - 11:23 Güncelleme: 28.06.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile telefonda yaptığı görüşmede, yeni evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündem oldu.

Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen adına açıldığı iddia edilen bir Twitter hesabından yayınlanan videoda, Özge Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde kayıt alındığından habersiz şekilde, iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti.

Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hem de kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydı görüntülü olarak yayınlandı.

Türkiye'nin gündemine oturan video ile birlikte CHP içerisindeki skandallara bir yenisi daha eklenirken, yaşanan olayın üzerinden CHP yönetimi skandalı soğutmaya çalıştı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise bu konudaki soruları 'Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz' diyerek geçiştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da skandalla ilgili henüz açıklama yapmaması büyük tepki çekti. İlk videonun ardından ortaya çıkan ikinci videoda ise Tuba Torun'un konuşmaları kamuoyuna yansıdı.

Tuba Torun ile Özge Pomen arasında geçtiği belirtilen ses kayıtlarında, Tuba Torun ağlayarak, 'Dolarla milletvekili oluyorlar. Ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g... yırtıyorum. Şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun' diyor.

NEREDE O KADIN HAKLARI DERNEKLERİ

Eski eş Özge Pomen'in dün yayımladığı son Twitter mesajında 'Heybemde çok şey var da partime zarar vermek istemiyorum. Eğer bu olay AK Parti'de yaşansaydı kadın hakları dernekleri, sözde demokratlar meydanlar inmişti. Ama konu CHP olunca her şey bastırılır, susturulur.

Şu anda üzerimdeki baskıları tahmin bile edemezsiniz. Nerede o sevecen kadın hakları savunucusu partili dostlarım. Ama şunu bilin ki ben bunlardan korkacak bir kadın değilim. Utanılacak bir şey yapmadım çok şükür. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan, yarın size olabilir' ifadeleri yer aldı.
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkışı: Türkiye'ye dikkate almak zorundalar! Miçotakis ve F-16'lara ilişkin önemli açıklamalar...
Canan Kaftancıoğlu büyük kriz yarattı! 'Devlete 'seri katil' diyenler boy gösteremez' O isim görevden alındı
HDP'den talimat verdi CHP boyun eğdi! PKK'lı teröristlerin yakınlarına böyle kucak açtılar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri ve milli hassasiyetleri...
Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Amineh Kakabaveh, İsveç'in NATO'ya katılmasını istemiyor
Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'
İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!
Kamuya 25 milyar zarar ettiren şirketlere darbe: Erol Evcil dahil 3 örgüt lideri ve 250 kişi gözaltında!
Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
Motorin litre fiyatına indirim geliyor!
5 Bakan sel bölgesine gidiyor! Başkan Erdoğan talimat verdi!
18-25 yaş arasına ücretsiz olacak! Başkan Erdoğan '81 ilimizin tamamında geçerli olacak.'
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Kritik gün çarşamba...
Kurban Bayramı tatili uzadı! Başkan Erdoğan açıkladı...
7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...
NATO Diplomasisi! Başkan Erdoğan yarın İspanya'ya gidecek!
HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!
Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

9. Konya Bilim Festivali'ne farklı şehirlerden 281 bin bilim meraklısı geldi!

9. Konya Bilim Festivali'ne farklı şehirlerden 281 bin bilim meraklısı geldi!

ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

ABD'de binlerce evsiz yüksek sıcaklıktan öldü!

ABD'de binlerce evsiz yüksek sıcaklıktan öldü!