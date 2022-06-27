Bu resmen insanlık suçu! İspanya-Fas sınırındaki göçmen katliamına tepkiler büyüyor; görüntüler korkunç

Dünya, İspanya'nın Melilla kentindeki sınır hattında yaşananlarla çalkanalanıyor. 24 Haziran'da Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan 500 kadar düzensiz göçmenin yaşadığı şiddet görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı.Melilla'nın 15 kilometre uzaklığındaki Fas kenti Nador'daki yerel makamların İspanya haber ajansı EFE'ye verdikleri bilgilerde, yaklaşık 500 düzensiz göçmenin sınır noktasına akın etmesi sonrasında yaşanan arbede ve 10 metreyi bulan dikenli tel örgülerin aşılması girişimi sırasında onlarca göçmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin net sayısı ise bilinmiyor.Alınan son bilgilere göre, Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğünü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürdü.Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.Melilla yerel yönetim yetkilileri de sınır hattının 'Çin mahallesi' olarak adlandırılan bölgesinde yaşanan düzensiz göçmen akınında en az 133 göçmenin İspanya tarafına geçtiğini ve barınma merkezinde tutulduklarını duyurdu.Melilla Valiliği, sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla düzensiz göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu.Valilik, 'düzensiz göçmen akınının çok iyi bir şekilde organize edildiğini ve göçmenlerin şiddet uygulayarak İspanya tarafına geçmeye çalıştıklarını' savunarak, Fas güvenlik yetkililerinin göçmen akınını durdurmak için İspanyol makamlarıyla aktif iş birliğinde olduğunu açıklamıştı.Olay sonrasında İspanyol polisi ve jandarması bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında 'İspanyol hükümeti adına, Fas hükümeti ile yaptığımız ve en iyi ilişkilere ve yakın iş birliğine duyulan ihtiyacı gösteren olağanüstü iş birliğine teşekkür etmek isterim. Maalesef bugün Melilla kentinde yaşananlarda da gördüğümüz gibi düzensiz göçe karşı mücadelede içişlerinin yakın iş birliğine ihtiyaç olduğu görülmüştür.' demişti.Batı Sahra sorunundan kaynaklanan ve 10 ay süren İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz geçen nisan ayında sona ermiş ve iki ülke arasında normalleşme süreci başlamıştı.Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmenin 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattında yaşadıklarına tepkiler büyüyor.Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.Muhammed, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerinin şok edici ve endişe verici olduğunu kaydetti.Ölümlerle ilgili derhal soruşturma başlatılması çağrısı yapan Muhammed, tüm ülkelerin, göçmenlere karşı uluslararası hukukun yükümlülüklerini getirmesi ve insan haklarını gözetmesi gerektiğini vurguladı.Muhammed, göçmenlere karşı aşırı güç kullanımından uzak durulması gerektiğini belirterek, 'Afrikalı göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken maruz kaldığı şiddet ve aşağılayıcı muamele karşısında derin şok ve kaygı içindeyim.' ifadesini kullandı.Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.Melilla'da yaşananlar normalleşme sürecindeki ilişkiler döneminde ilk düzensiz göçmen akını olurken 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin öncesinde olması bakımından dikkati çekti.