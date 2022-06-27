Asgari ücret müjdesi kapıda! Başkan Erdoğan kabine toplantısı güzel haberi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrete ara zam konusunda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın istihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı."Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. "Memur maaşlarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum." diye konuştu."Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyoruz." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:"Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla, yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı, üretimi destekliyoruz, ihracatçılarımızı pazarlarını büyütme konusunda teşvik ediyoruz.Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi birilerinin peyki haline dönüştürmek, boyun büken, el açanlar için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor olabilir.Ama milletimiz bizim ne yapmak istediğimizi, nereye varmak istediğimizi gayet iyi biliyor. Gayret bizden tevfik Allah'tandır."