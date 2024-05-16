Anadolu Ankası'na ATAK damgası: Dünyanın gözü Türk gücünde! İşte Türkiye'deki sayısı ve özellikleri

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da devam eden Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da devam eden Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla devam ettiği vurgulandı.Tatbikatın amacının, Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkelerle birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemek olduğu ifade edildi.Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 'Skorsky' tipi helikopterler ile icra edilen personel kurtarma eğitimleri, CN-235 tipi kargo uçağından paraşütle yardım paketi atma ve paraşütle atlama eğitimleri ile Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 'Cougar' tipi helikopterler ile icra edilen su üzerinden personel kurtarma eğitimlerini içeren görüntüler de yer aldı.Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda devam eden Uluslararası Anadolu Ankası - 2024 Tatbikatı'nın basın günü yapıldı. Tatbikatta yer alan Atak helikopteri de basına tanıtıldı.T129 ATAK, ATAK programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri. T-129, AgustaWestland üretimi Agusta A129 Mangusta helikopterinin gövdesinin çeşitli aksamlarının değiştirilmesi ve özgün silah ve yazılım sistemlerinin entegre edilmesiyle meydana geldi.Üretimi tamamlanan ilk helikopter 28 Eylül 2009 tarihinde, İtalya'nın Gallarate kenti yakınlarındaki AgustaWestland tesislerinde, bir İtalyan ve bir Türk pilot tarafından deneme uçuşuna tabi tutuldu. Yaklaşık yarım saat havada kalan helikopter, çeşitli manevra testlerinin ardından başarıyla yere indi.ATAK Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin üretilerek hizmete alınması amaçlanmıştır.Bu çerçevede AgustaWestland tasarımı A129 gövdesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde; motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin değiştirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan T129, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını elinde tutmaktadır.129 ATAK Helikopteri yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip olarak tasarlanmıştır:Yakın hava desteği görevleri için dizayn edilen T129 A, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatılmıştır.T129 B helikopterine ise çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri entegre edilmiş ve aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabilmektedir.Türkiye tarafından kullanılan Atak helikopteri sayısı ise 70'i aştı. Zaten TUSAŞ'ın 2021'in Şubat ayında yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı ve TSK'ya 60'dan fazla verildiği söylendi. Bugün ise seri üretimden çıkan 73 ve 74. modellerin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiği bir paylaşım ile ortaya çıktı.