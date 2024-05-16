WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Sohbete ne gelecek?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.WhatsApp, geçtiğimiz yılın ortalarında çalışmalarına başladığı yeni tasarım güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdilerde ise kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sunmaya hazırlanıyor.WhatsApp'a gelecek yeni özellik sayesinde, kullanıcılar şimdiye kadar hep yeşil olarak karşımıza çıkan sohbet balonlarının rengini değiştirebilecek.Kullanıcıların WhatsApp'ı artık kendi tercihlerine göre şekillendirmesine yarayacak özellik, şimdilik test aşamasında ve ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Geçtiğimiz yılllarda birçok kullanıcı, sohbet balonu renklerini kendi tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde değiştirmek için WhatsApp'a talepte bulunmuştu.WhatsApp'ın önümüzdeki aylarda daha fazla özelleştirme aracı sunmak için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.