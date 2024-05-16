Gece kulübü yangınında yeni gelişme! Valilik soruşturma izni verdi: Aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcıları da var

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan ünlü gece kulübü Masquerade isimli mekanda tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatı k kaybetmişti. Beşiktaş belediyesinin ihmalinin de bulunduğu olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı.İstanbul Valiliği olayda sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Buna göre İBB İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Ö., İBB İtfaiye Yardımcısı Tuncay A., İBB itfaiye zabıta amiri Numan B., İBB İtfaiye çavuşu Fazlı Y., Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet B., Ahmet Ş., Yasemin S., Ali Rıza Y.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında İstanbul Valiliği Soruşturma izni verdi.