Alfa Romeo Tonale, Ankara’da

Ankara Oto'da düzenlenen müşteri etkinliğinde online.alfaromeo.com.tr üzerinden ön satışına başlanan Tonale'nin 1.5 litre 160 beygirlik hibrit motorlu lansmana özel versiyonu “Edizione Speciale” sergilendi.Alfa Romeo'nun yeni modeli Tonale vesilesiyle Ankara'da Ankara Oto'yu ziyaret eden Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı Tonale'nin Türkiye pazarında satışına başlanmasından ötürü heyecan duyduklarını belirtti. Özarpacı ayrıca “2020 yılından bu yana Alfa Romeo markasını başarıyla temsil eden Ankara Oto ailesi ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Alfa Romeo Ankaralı müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya hazırız, ayrıca bayimizin de özverili çalışmalarıyla yeni müşterilere ulaşarak iş hacmimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.Alfa Romeo'nun Ankara'daki güçlü temsilcisi Ankara Oto Bayi Sahibi Yüksel Ceylan ise Ankara'da Alfa Romeo Tonale ile .”Premium Kompact Suv segmentine iddialı giriş yapacağız. ” dedi.Alfa Romeo'nun ilk elektrikli ve kompakt SUV'u Tonale, Türkiye'de ön satışa sunuldu. Markanın elektrifikasyon çağına 'dönüşümünü' işaret eden ve sportifliği 21'inci yüzyıl için yeniden tanımlayan Tonale, tüm fonksiyonları ve bağlanırlık çözümleri ile bugüne kadarki en teknolojik Alfa Romeo modeli olarak da öne çıkıyor. Alfa Romeo Tonale'nin lansmanı vesilesiyle ülke genelinde 5 farklı bölgedeki bayileri ve Alfa Romeo severlerle bir araya gelen Alfa Romeo yetkilileri Tonale'yi bizzat tanıtıyor.Alfa Romeo online satış kanalından ön satışı gerçekleştirilebilecek olan Tonale'nin 5 yıl uzatılmış garantili olarak satışına 24 Haziran itibarıyla başlanıyor. Alfa Romeo Tonale, ilk etapta lansmana özel 1.5 litrelik, 160 HP'lik Hibrit motorlu “Edizione Speciale” versiyonu ile tercih edilebilecek. Otomobilin 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik vites seçenekli versiyonu Eylül ayından itibaren satışa sunulacak. Önümüzdeki yıl ise 275 beygir gücündeki Q4 -dört çeker şarj edilebilir hibrit- seçeneği ülkemiz yollarıyla buluşacak.Ankara Oto'da gerçekleştirilen müşteri etkinliğinde konuşan Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı “Tonale'yi uzun zamandır heyecanla bekliyoruz. Bir çok yenilikçi teknolojiyi Alfa tasarım DNA'sı ve performans ile birleştiren modelimizin 24 Haziran'dan itibaren, online satış kanalımız üzerinden lansmana özel 1.5 litrelik, 160 HP'lik Hibrit motorlu “Edizione Speciale” özel seri versiyonuni ön siparişlerini almaya başladık. Teslimatlarımızı Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren gerçekleştireceğiz. Eylül ayında ise 1.6 litrelik 130HP'lik otomatik vites dizel versiyonunu Türkiye yollarıyla buluşturacağız. Bu yıldan itirabaren Alfa Romeo markası için Türkiye'de yeni dönem başlıyor. Bayimizin de özverili çalışmasıyla, markamızın potansiyelini daha yukarıya taşıyacağız” dedi.Ankara Oto ise.”-Alfa Romeo Tonale ile Ankara'da Premium Kompakt SUV segmentine iddiali giriş yapacağız ” dedi.Alfa Romeo Tonale'nin lansmana özel versiyonu, 1.399.000 TL'lik fiyat ile markanın Online Satış Kanalı “online.alfaromeo.com.tr” üzerinden ön siparişe açıldı.Alfa Romeo Tonale, Türkiye'de, Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere 3 donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma; Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri; 12,3 İnç FullDijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25” inç Multimedya Ekranı ile Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise Lansman Özel Serisi “Edizione Speciale” yer alacak. Standard donanım paketlerinin satışına Eylül ayından itibaren; sınırlı sayıdaki lansman özel serisi Edizione Speciale ise 24 Haziran tarihinden itibaren ön satışa açılacak. Ediziona Speciale, 160 beygirlik hibrit motor seçeneği ile alınabilecek ve serinin en donanımlısı Veloce'den farklı olarak 20 inç jantlar, özel logo ve özel alcantara döşemeleri ile ayrışan Speciale'de ikinci seviye otonom sürüş özelliklerini barındıran Advanced Driving Assistance Pack ve 5 yıl uzatılmış garanti de fiyata dahil olacak. Alfa Romeo Tonale'nin Edizione Speciale özel versiyonu 7 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.5 litre 160 HP'lik değişken geometrili Turbo motor ve 48volt “P2” elektrik motoru mild hibrit versiyon ile satışa sunuluyor. Bu versiyon performansını yeni, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw'lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Tonale'nin hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, “%100 elektrikli modda kalkış” yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Tonale, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan da ilerleyebiliyor (e-queueing) ve tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park).Kompakt sınıf için iddialı boyutlara sahip olan model, 4,53 metre uzunluk, 1,84 m genişlik ve 1,6 m yüksekliğiyle Alfa Romeo'ya özgü, yenilikçi tasarım anlayışını yansıtırken, geçmişle gelecek arasında kusursuz bir uyum sergiliyor. Yeni -Full LED Matrix “3+3” Üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında benzersiz bir görünüm oluştururken, gündüz sürüş farları, dinamik sinyaller ve “Karşılama ve Uğurlama” işlevleri ile her zaman en iyi aydınlatma koşullarını sunuyor. Üç modüllü far, hayatı kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini destekleyen farklı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Otomobilin çekiciliği ve dinamizmi, 8C Competizione tarzında arka camı kadar, “çevirmeli telefon kadranı”nı andıran jantlarıyla da Alfa Romeo tarzını yansıtıyor. Kabin içinde ise alüminyumun sağlamlığı ve Alcantara, deri koltukların sıcaklığı ve yumuşaklığı konforlu yolculuğu garanti ediyor. Üst düzey kalitedeki malzemelerin kombinasyonu, genç, şehirli ve dinamik kullanıcıların kişiliğini yansıtıyor. Tonale'nin “Teleskopik” gösterge paneli ve 3 kollu spor direksiyon ve direksiyondan kumanda edilen aliminyum vites kulakçıkları gibi detaylar, markanın ruhuna sadık kalarak sürüş tutkunlarına dinamik bir iç mekân sunuyor.Alfa Romeo Tonale, segmentinde bir ilk olan toplam 22,5 inçlik 2 büyük ekrandan oluşan sofistike, smooth ve sezgisel bir kullanım sunan İnsan Makine Arayüzü'nden (HMI) oluşan yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kişiselleştirilebilen Android işletim sistemi ve 4G bağlantılı kablosuz havadan (OTA) güncellemelerle yeni bilgi-eğlence sistemi her zaman güncel içerik, işlev ve hizmetler sunuyor. Gösterge panelinin ortasında, geleneksel “teleskopik” tasarımıyla, otomobilin tüm verilerine ve otonom sürüş teknolojileri ayarlarına erişim sağlayan tamamen dijital 12,3 inç TFT ekran bulunuyor. Gösterge ayrıca, Gelişmiş (Evolved), Rahatlatıcı (Relaxed) ve markanın ikonik renklerine sahip Gelenekçi (Heritage) olmak üzere üç seçenek halinde yeniden yapılandırılabiliyor. Ön konsolun ortasına yenilikçi 10,2 inçlik dokunmatik ekran güncel akıllı telefonlarla benzer kullanım arayüz ile kullanım kolaylığı sunuyor. Her kullanıcının kendine ait otomobil ayarlarının ve uygulamaların olduğu bir anasayfa oluşturabildiği, “Sürükle ve bırak” mantığı ile kullanılan arayüz kişiselleştirme, sezgisel bir kullanım sunma ve gelişmiş grafik bileşenler ile widget'lar ile çalışmak üzere geliştirilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Yatay kaydırma ile Alfa D.N.A., radyo, medya, telefon, uydu navigasyon, klima, bağlantılı hizmetler ve ADAS olmak üzere menülere ulaşılabiliyor.Tonale, sürüş keyfini engellemeden maksimum sürüş güvenliği sunmak üzere; hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2'inci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı. Tonale, otomobilin çevresini dikey ve yanal olarak izleyen ön kamera ile “Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme” (IACC) ve “Şerit Ortalama” (LC) sistemlerini birleştirerek Seviye 2 otonom sürüşü mümkün kılıyor. Sistem, öndeki araçlarla güvenli bir mesafeyi korumak için otomobilin hızını otomatik olarak ayarlayan “Akıllı Uyarlanabilir Hız Sabitleme”, “Trafik İşareti Tanımlama Sistemi” ve “Akıllı Hız Sabitleme” sistemlerini kullanıyor. Entegre kamerayı kullanan sistem trafik işaretlerini algılıyor, bunları ekranda gösteriyor, sürücüyü mevcut hız sınırı konusunda uyarıyor ve sürücünün hızını tespit edilen sınıra düşürmesini öneriyor. Sürücü kabul ederse, hız sabitleyici ayarları otomatik olarak ayarlanıyor. Şerit Ortalama sistemi ise yoğun trafik koşullarında bile aracı şeridin ortasında tutmak için aracın yanal hareketini kontrol ediyor.Alfa Romeo'nun kompakt SUV segmentindeki yeni kozu, NFT (değiştirilemeyen dijital varlık) dijital sertifikasıyla satışa sunulan ilk otomobil olarak da fark yaratıyor. Tonale'de ayrıca yenilikçi donanım ve teknolojiler standart olarak sunuluyor. Yaya veya bisikletliyi algılayarak sürücüyü tehlikeye karşı uyaran ve çarpışmayı önlemek veya için aracı tamamen durduran “Hassas Yol Kullanıcıları ile Otonom Acil Durum Fren” veya sürücü yorgunluğunu algılamak için aracın hareketlerini denetleyen “Sürücü Yorgunluk Algılama” gibi sistemler, Tonale'deki standart özelliklerden birkaçı olarak öne çıkıyor. Otomobilde ayrıca “Arka Koltuk Hatırlatma Uyarısı” da bulunuyor. Sistem, bagaj kapağından arka koltuğa yerleştirilen nesneleri algılayabiliyor. Tonale'de “Kör Nokta Algılama”, “Arka Çapraz Trafik Uyarısı”, gibi güvenlik unsurları da yer alıyor. “360° Görüşlü Kamera” ön ızgaraya, dikiz aynalarına ve bagaj kapağına entegre edilen dört adet yüksek çözünürlüklü kamera ile yakaladığı aracın çevresine ait görüntüyü kılavuz çizgileriyle birlikte 10,2 inçlik dokunmatik ekranda gösteriyor.