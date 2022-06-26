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Ünlü oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek!

Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, yarın toprağa verilecek.

Ekleme: 26.06.2022 - 18:18 Güncelleme: 26.06.2022 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek!Osman Wöber için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de yarın saat 11.00'de düzenlenecek töreninin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Wöber'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek!

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatroları'nda başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları'nın oyunlarında çeşitli roller aldı.

Kariyerinde tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, 'Öteki Taraf', 'Organize İşler', 'Cumhuriyet' ve 'Sekizinci Saat'in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı

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