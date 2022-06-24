Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında yakalanan 34 yaşındaki S.A, Muğla İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edillmişti. Yangını çıkardığını itiraf eden S.A. tutuklandı.ORMANLIK ALANDA YAKALANMIŞTIYangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, fotokapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli görülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı, dün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Alkollü olduğu belirlen S.A, gözaltına alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık alanda, 2 benzin bidonu ele geçirilmişti.Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği, ayrıca şüphelinin ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtilmişti.SABOTAJCIDAN İTİRAF GELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi: 'Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi.''TESPİT VE KİMLİK BİLGİLERİ VAR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız' demişti.3832 ŞÜPHELİ VE ARAÇ SORGULANDIEmniyet ve Jandarma ekiplerince yangın bölgesinde bulunan işletmeler ile 2 otel ve 2 kamp alanına ait güvenlik kameraları, bölgede bulunan fotokapanlar, kameralar ile PTS kayıtları incelenirken, toplam 3 bin 832 şüpheli ve araç da sorgulandı.Yangın bölgesinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yangının Hisarönü Mahallesi Saklı koy mevkiinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine , olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada 3 adet araç lastiği yakılmış halde bulunurken, yangının başlangıç olarak değerlendirildiği noktada terkedilmiş bir motosiklet bulundu.YANGIN NOKTASINA YAKIN NOKTADA KONUMU ÇIKTIMotosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motor sahibinin S.A. olduğu ve 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsa ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibariyle kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamazken, şüpheliye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede yangın öncesinde yangın çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak facebook hesabında mal, mülk davası ile ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiği tespit edildi.Yangın çıkış saati itibariyle firari olan şüphelinin yakalanması için, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek özel ekiple oluşturudu ve yangın başlangıç noktasında incelemeler başlatıldı.Şüphelinin adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek bölge haritası ayrıntılı analiz edilerek kaçma istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları titizlikle çıkartıldı ve arama alanı daraltıldı.BENZİN DOLU PET ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİŞüpheli, Marmaris İlçesi Hisarönü mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkiinde ormanlık alan içerisinde yatar vaziyette sarhoş olarak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı bölgede ağaçlık alanda içinde bir miktar benzin olduğu değerlendirilen beş litrelik pet ele geçirildi.İZMARİTLE YANGIN ÇIKARMIŞŞüphelinin yapılan ilk sorgusunda ailesi ile ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atmak sureti ile yangını çıkarttığını, kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini beyan ederek, itirafta bulundu. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.DOSYASI KABARIK ÇIKTIS.A.'nın hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 adet kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.'ya ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibariyle kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, kişiye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesinde yangın çıkış noktasından konum paylaşarak facebook hesabında mal, mülk davası ile ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiğinin tespit edildiği bildirildi.