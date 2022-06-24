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Bursa'da piyasa değeri 1 milyonun üzerinde 254 silah ele geçirildi!

Bursa'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 245 silahla yakalanan 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 24.06.2022 - 10:25 Güncelleme: 24.06.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da piyasa değeri 1 milyonun üzerinde 254 silah ele geçirildi!
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıl süren takip sonucu düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da piyasa değeri 1 milyonun üzerinde 254 silah ele geçirildi!

Olay merkez Osmangazi ilçesinde işletme ruhsatı bulunan 3 katlı av bayisine yapılan operasyonda ortaya çıktı.

Bursa'da piyasa değeri 1 milyonun üzerinde 254 silah ele geçirildi!

Operasyon sonrası bir atölye ve bir depoda yapılan aramalarda, 1 adet MP5 otomatik tabanca, 77 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet kurusıkı tabanca, bin 360 adet çeşitli çaplarda fişek, 37 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca gövdesi, 44 adet sürgü üst kapağı, 61 adet namlu, 20 adet şarjör, 2 adet spiral aleti, 1 adet mengene, 1 adet matkap, 1 adet namlu ölçüm aleti ele geçirildi.

Bursa'da piyasa değeri 1 milyonun üzerinde 254 silah ele geçirildi!

Ele geçirilen silahlar geçmişte suça karışmış olabileceği düşünülerek balistik incelemeye gönderildi.

Bursa'da piyasa değeri 1 milyonun üzerinde 254 silah ele geçirildi!

Yapılan operasyonda gözaltına alınan K.Y., B.T., M.U. ve M.O. sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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