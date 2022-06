Başkan Erdoğan yangının kontrol altına alındığını duyurdu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.CENAZENİN ARDINDAN TEKRAR MARMARİS'E GELDİBaşkan Erdoğan, İstanbul'da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldıktan sonra tekrar Marmaris'e geri döndü ve kriz merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan'ın incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIDeğerli basın mensubu arkadaşlarım, 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ilimiz Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet Koyu ile Yediadalar mevkiinde 20.02 ile 20.10 arasında başlayan yangın afetinde bildiğiniz gibi ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleşti. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, anında yapıldı ve her an çok daha güçlenerek, güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. Tabii 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci toplamda 95 araç, 576 personel ile gerçekleştirdik.Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte 21.06.2022 tarihi itibarıyla saat 14.02'de Dalaman'da, 22.06.2022 tarihi saat 09.30'da Fethiye'de, saat 13.50'de Köyceğiz'de ve saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada özellikle bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.1204'ü orman olmak üzere toplam 4587 personel, sahada görev yapmıştır, görev yapmaya devam etmektedir. 405 arazöz ve 202 iş makinesi, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1169 araç bu yangın süreci içerisinde görev yapmışlardır. 15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile bu yangında arkadaşlarımız görev aldılar. AFAD'ın koordinesinde Muğla iline 22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ve İsrail'den hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunulmuş, fakat bizim şu an itibarıyla ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle bu söndürme, soğutma vs. bunları sürdüyoruz.Bu arada yine aynı şekilde Azerbaycan'dan böyle bir teklif yapıldı. Bu teklif, bir uçak. Bu şu anda çalışmaların içerisinde yerini aldı.Yangını çıkaran kişi tutuklandı. Sadece ormanlar değil hayvanlar da bu yangından zarar görüyor. İdam cezası konusu tartışılmalı ve üzerinde durulmalı.