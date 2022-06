Prens Selman'ın Türkiye ziyaretine övgü!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Türkiye'ye ilk defa resmi ziyaret gerçekleştirmişti.İki ülke arasındaki ekonomik ve karşılıklı yatırımların görüşüldüğü ziyaretten, Suudi Arabistan medyası tarafından övgüyle bahsedildi.'Yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi'Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberinde, 'Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerinin, liderler arasında atılan somut adımlarla yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi olduğu' belirtildi.İki ülkenin, her alanda sahip olduğu konum nedeniyle seçkin diplomatik ilişkileri bulunduğunun tarih sayfalarında da anlatıldığı aktarılan haberde, iki ülkenin birlikte çalışmasının, bölgesel meselelerin çözümü, terörle mücadele ve bölgesel istikrarı destekleme açısından önemli olduğu vurgulandı.'Tarihi ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi' vurgusuHaberde ayrıca, Veliaht Prens'in Türkiye ziyaretinin, tarihi ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi anlamı taşıdığı kaydedildi.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA da iki ülke ilişkilerine dair bir haber servis etti.Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü ve tarihi ilişkilerin olduğu aktarılan haberde, iki ülke liderlerinin yaptığı karşılıklı ziyaretlerin, ilişkilerin gücünü yansıttığı ifade edildi.'İlişkiler daha da güçlenecek'Saudi Gazette, Muhammed bin Selman'ın 'Suudi Arabistan ve Türkiye, ilişkileri daha da güçlendirecek' ifadesini başlığına taşıdı.Veliaht Prens'in, iki ülke ve halkları arasında çeşitli alanlarda karşılıklı ilişkileri daha da pekiştirmek ve geliştirmek için ilerleme konusundaki istekliliğini yinelediğine dikkat çekildi.İş birliğini geliştirmenin yollarını görüştülerAnkara'daki zirveyi aktaran Arab News, Veliaht Prens Selman'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarını gözden geçirdiklerini yazdı.Son bölgesel ve uluslararası meselelerin ve bunlara yönelik çabaların yanı sıra bir dizi ortak çıkar konusunun da masada olduğu aktarıldı.Yeni dönem başlıyorÖte yandan BAE merkezli Al Arabiya, 'Suudi Arabistan ve Türkiye, Veliaht Prens'in ziyaretinin ardından yeni bir işbirliği dönemini selamlıyor.' dedi.Her iki ülkenin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyaretinin ardından, “yeni bir iş birliği dönemi” başlatma kararlılığını açıkladığı vurgulandı.Haberde, 'İki lider Ankara'da siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel alanlar dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerde iş birliğini geliştirme konusundaki ortak kararlılıklarını ele aldılar.' ifadesi kullanıldı.Sosyal medyada yankı bulduSuudi Arabistan gazeteleri ve Dışişleri Bakanlığı da Twitter'da 'Veliaht Prens Türkiye'de' başlığıyla açılan etikette, Bin Selman'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşımlar yaptı.AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından Ankara'dan ayrılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği bir mesaj yayınlamıştı.