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Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce toplu taşımayı ucuzlatacağını ve 6 yaşına kadar olan ücretsiz taşımayı 12 yaş arasına çekme vaadini unutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bedava taşıma yoktur. Anayasada yasaktır. Yolcu sayısı bellidir." dedi. İmamoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğiz, ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Mevcut durumda 6 yaş olan ücretsiz toplu taşımayı 12 yaşa çıkaracağız." demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı!
Ekleme: 23.06.2022 - 13:20 Güncelleme: 23.06.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı!
Aydın'da şoför, nakliyeci, servisçi, taksici ve minibüsçü esnafıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yönetimindeki belediyelerin ulaşıma yaptığı zamları görmezden gelerek skandal açıklamalarda bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN VAADLERİNİ UNUTTU

Belediye başkanlarının vaatlerinin aksine ulaşımın ücretsiz olmasının anayasaya aykırı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "65 yaş üstünde vatandaş, sosyal devlet gereği toplu taşımaya bedava biniyor. Bedava yapıyorsan, parasını vereceksin. 65 yaşın yükünü şoförün sırtına yüklüyorsun." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı!

BEDAVA ULAŞIM YOKTUR

Bedava ulaşım yapılamayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Zaten zamları yapmışsın, perişan etmişsin bir de 'vatandaşı ücretsiz taşıyacaksın' diyor. İyi bir avukat tutarsanız davaların hepsini kazanırsınız. Bedava taşıma yoktur. Anayasada yasaktır. Yolcu sayısı bellidir. Ne kadarı bedava bindiyse devlet ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN VAATLERİNİ VE YAPTIĞI ZAMLARI UNUTTU
Göreve gelmeden önce, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğiz, ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Mevcut durumda 6 yaş olan ücretsiz toplu taşımayı 12 yaşa çıkaracağız. Yani 12 yaşına kadar çocuklarımız bu kentin ulaşımında ücretsiz faydalanacak" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yapmıştı.



25 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİYE

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İBB'nin öğrenci indiriminin 25 yaş ile sınırlandırılması yönünde çalışma yürüttüğünü belirtmişti. Buna göre 25 yaşın üstünde olup öğrenci olanların öğrenci indiriminden yararlanmasının önüne geçilecek.
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