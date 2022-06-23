CHP'li Belediye'den Türk Lirası'na saygısızlık!

CHP'li İBB'nin skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.Son olarak İBB'ye ait olan Müze Gazhane'deki Beltur işletmesinde aydınlatma direklerinde vida pulu yerine 50 kuruşluk Türk Lirası'nı kullandığı görüldü.Üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu paraların vida yerine kullanılması vatandaşlardan tepki çekti.Durumu sosyal medya hesabında paylaşan bir vatandaş, Türk Lirası'na yapılan bu saygısızlığı İBB Çözüm Merkezi'ne şikayet etti.