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FED Başkanı Jerome Powell'dan flaş enflasyon mesajı: Daha da şaşırtabilir.

Piyasaların tüm dikkati ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına yöneldi. Powell, ABD ekonomisinin sıkı para politikasıyla baş edebilecek kadar gücü olduğunu ifade ederek, FED'in enflasyonu % 2 düzeyine indirme hedefinin geçerli olduğuna vurgu yaptı. Açıklamalarına ek olarak "enflasyon yukarı yönlü olarak şaşırttı ve daha da şaşırtabilir" dedi ve faiz artışlarının devamının uygun olacağını düşündüklerini ifade etti..

FED Başkanı Jerome Powell'dan flaş enflasyon mesajı: Daha da şaşırtabilir.
Ekleme: 22.06.2022 - 23:53 Güncelleme: 22.06.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
FED Başkanı Jerome Powell'dan flaş enflasyon mesajı: Daha da şaşırtabilir.
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yarı yıla dair açıklamalarda bulundu.

Jerome Powell, ABD ekonomisinin sert finansal tedbirleri aşabilecek kapasitede gücü olduğunu belirterek, %2 enflasyon hedefinin hala geçerli olduğunu söyledi. Sözlerine ek olarak "enflasyon yükselişi şaşırttı ve daha fazla sürprizle karşılaşabiliriz" açıklamalarını yaptı.

"ENFLASYON DAHA FAZLA SÜRPRİZ YAPABİLİR"

FED'in faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüsünde olduğunun altını çizen Powell, "Enflasyon yukarı yönlü sürpriz yaptı ve daha fazla sürpriz kapıda olabilir. Bu yüzden gelecek veriye ve görünümün gelişimine yanıt verirken çevik olmalıyız" dedi.


Faiz artışlarının devamının uygun olacağını düşündüklerini söyleyen Powell, FED'in çeşitli şoklara karşı "çevik" olması gerektiğine vurgu yaptı.

FED geçtiğimiz hafta 1994'ten bu yana ilk kez tek seferde 75 baz puanlık faiz artışı yapmış ve faiz bandını % yüzde 1,5- yüzde 1,75'e yükseltmişti.

FED Başkanı Powell'ın açıklamaları şöyle:

FED enflasyonu geri getirmeye güçlü şekilde bağlı. Fedi faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Gelecekteki faiz artırımlarının hızı gelecek verilere ve ekonomik görünümün gelişimine bağlı olmaya devam edecek. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz. Eğer ABD, tüm Amerikalıların faydalanacağı güçlü bir işgücü piyasası dönemin devam ettirecek ise enflasyonun aşağı getirilmesi zaruri. Mayıs ayı için var olan verilen çekirdek enflasyonun Nisan ayındaki yüzde 4,9 seviyesine olacağını veya hafif şekilde gerileyeceğine işaret ediyorlar. FED'in odak noktası enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek. Son veriler reel GSYH'nın cari çeyrekte toparlandığına, tüketici harcamalarının güçlü olmaya devam ettiğine işaret ediyor. Finansal şartların sıkılaştırılması büyümeyi yavaşlatmaya devam edecek. FED, düşünceleri konusunda piyasa ile mümkün olduğu kadar açık şekilde iletişime devam edecek. Enflasyon yukarı yönlü olarak şaşırttı ve daha da şaşırtabilir, ancak FED gelen verilere ve görünümün gelişimine göre buna yanıt vermeye devam edecek. Ekonomi daha sıkı para politikasının üstesinde gelmek için çok güçlü ve iyi konumlanmış durumda.

"RESESYON KAÇINILMAZ DEĞİL"

ABD Başkanı Joe Biden, Associated Press'e verdiği röportajda, güncel ekonomik durum ve pandemi sebebiyle halkın moralinin düşük olduğunu; ancak resesyonun kaçınılmaz olmadığını ve ülkenin geleceği konusunda iyimser olduğunu söylemişti.

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