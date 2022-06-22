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Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davası ile ilgili açıklamada bulundu. Yanık açıklamasında, "Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir!
Ekleme: 22.06.2022 - 16:45 Güncelleme: 22.06.2022 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir!
Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı'nın aldığı 23 yıl hapis cezasının ardından bir açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık kararın faili cesaretlendiren bir eylem olduğunu dile getirdi.

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir!

İşte Bakan Yanık'ın o açıklaması: Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik.Sonuna kadar süreci takip edeceğiz.Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz.Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir.

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir!

NE OLMUŞTU?
Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı, hakim karşısında son savunmasını yapmıştı. Taraflar son kez dinlendikten sonra hakim kararını açıkladı. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası haksız tahrik indirimi ile 23 yıla düşürüldü.
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