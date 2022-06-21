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İngiliz'in canını sıkmışız! ''Türkiye baş ağrısı olmaya devam edecek!''

İngiliz The Economist yine sahnede! NATO üzerinden Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaptılar!

İngiliz'in canını sıkmışız! ''Türkiye baş ağrısı olmaya devam edecek!''
Ekleme: 21.06.2022 - 15:05 Güncelleme: 21.06.2022 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
İngiliz'in canını sıkmışız! ''Türkiye baş ağrısı olmaya devam edecek!''
İngiltere Merkezli The Economist yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Felaket tellalı The Economist dergisi yayınladığı bir 'NATO' analizi
üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a asılsız ithamlarla yüklendi. İsveç ve Finlandiya'nın teröre verdiği desteği görmezden gelen İngiliz dergisi Erdoğan'ı NATO'nun genişlemesine karşı çıkmakla suçladı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsız duruşundan da rahatsızlık duyan dergi söz konusu analizi sosyal medya üzerinden "Türkiye muhtemelen, Erdoğan ortada yokken bile ittifak için bir baş ağrısı olmaya devam edecek." ifadeleriyle paylaştı.

Ortaya attığı felaket senaryolarıyla kaos tetikçiliği ve yapan Londra merkezli The Economist dergisi Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Söz konusu analiz derginin Twitter hesabı üzerinden, "Recep Tayyip Erdoğan ortalıkta yokken bile Türkiye muhtemelen NATO için bir baş ağrısı olmaya devam edecek."
ifadeleriyle paylaşıldı.

YOKUŞ AŞAĞI GİDEN TÜRK TOPU

Analiz görselinde Başkan Erdoğan yokuş aşağı giden bir Türk topunun üzerinde gösterilirken
topun tekerleklerinde NATO bayraklarına yer verildi.

KIŞKIRTMALARI GÖRMEZDEN GELİP TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

Başkan Erdoğan'ın terör örgütlerinin karargahı haline dönen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine veto sinyalini 'NATO'nun genişlemesine karşı çıkmak' olarak gören dergi İsveç ve Finlandiya'nın teröre verdiği açık desteği ise görmezden geldi. Suriye'de yapılması muhtemel operasyona ve Yunanistan'ın kışkırtmalarına karşı atılan adımları da Türkiye ve Erdoğan karşıtı tavırla yansıtan dergi Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsız tutumundan da rahatsız oldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TARAFSIZ TUTUM RAHATSIZ ETTİ

Savaşın Erdoğan ile Putin'in ilişkilerine zarar vereceğinin umulduğu ancak öyle olmadığı belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye, Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları sattı ve Rus savaş gemileri için Karadeniz'e erişimi kapattı, ancak Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına karşı çıkıyor.
Türk basınında yer alan bir habere göre, Gazprom da dahil olmak üzere düzinelerce Rus şirketi Avrupa'daki merkezlerini Türkiye'ye taşımayı planlıyor."

Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın PKK'lı teröristleri iade etmesini ve kısmi silah ambargosunu kaldırmasını istediğini yazan The Economist söz konusu analizinde  "Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto Türkiye'nin ittifak içindeki konumuna daha da zarar verdi." iddiasında bulundu.

The Economist Erdoğan'ın iki ülkeden terör örgütlerine verdikleri desteği kesme talebini "ABD ve Rusya arasında bir pazarlık olarak kullanmak" la suçladı.
PKK'nın silahlı saldırılarını, Yunanistan'ın kışkırtmalarını ve Batı'nın terör örgütlerine verdiği destekleri görmezden gelen dergi Türkiye'nin verdiği tepkileri ise 'seçimlere yönelik mesajlar' olarak yorumladı. "Finlandiya ve İsveç'in nato üyeliğini engellemenin, Erdoğan geri adım atsa bile bazı sonuçları olacaktır. " iddiasında bulundu.

Söz konusu analizde şu ifadeler yer aldı:
"Bunların hiçbiri Türkiye ile nato arasındaki ilişkinin sonu anlamına gelmiyor. Batılı ülkeler, Finlandiya ve İsveç'e güvenlik garantisi vererek Türkiye'nin vetosunu aşmaya çalışacaklar. Bu, Türkiye'yi ittifak içinde devre dışı bırakabilir. Ancak NATO'dan ayrılması veya tahliyesi hala hayal. Türkiye, Suriye'deki savaşın ön cephesinde ve Ortadoğu'daki diğer çatışmalara yakın; Rusya'nın son savaşlarının tümünün merkezinde yer alan Karadeniz'e erişimi kontrol ediyor."

"ERDOĞAN YOKKEN BİLE TÜRKİYE BAŞ AĞRISI OLACAKTIR"
The Economist Başkan Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi hedef alırken, "Türkiye muhtemelen, Erdoğan ortada yokken bile ittifak için bir baş ağrısı olmaya devam edecek. Ancak
bu, NATO'nun yaşamak zorunda kalacağı bir baş ağrısıdır." ifadelerine yer verdi.

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