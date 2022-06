Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 'Cumhur ittifakı Türkiye'nin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor.' diyen Bahçeli, 2023 seçimleri için de önemli mesajlar verdi. Bahçeli açıklamasında, 'Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur, 2023 yılında Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy oranıyla yeniden seçilecektir.' ifadelerini kullandı.MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Küçük heveslerde büyük hedeflerin çıkmayacağı berrak şekilde görülecektir. İnanmak kutlu hedeflere vasıl olmanın, kendini aşma becerisi göstermenin yegane göstergesidir.Cumhur ittifakının gelecekteki Türkiye tasavvurunu paylaşacağız. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir tablo yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınsaydı, bunlar iflas etmekten kendini koruyamazdı.Sahte mağdur tiyatroları, kurmaca diyaloglar kimseyi inandıramaz.CUMHUR İTTİFAKI SANDIKTAN AÇIK ARA FARKLA ÇIKACAKTIRMHP 18 Şubat 2022 tarihinden bugüne kadar 493 ilçemizi heyetler halinde ziyaret etmiştir. Adım adım 2023 temalı siyasi çalışma programımızla gönüllere misafir oluyoruz. Cumhur ittifakı Türkiye'nin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur, 2023 yılında Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy oranıyla yeniden seçilecektir.Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu, ya hayal aleminde yaşıyor ya da paraşütsüz uçuş dersi alıyor. Bizim tavsiyemiz bir an evvel en yakın kliniğe gidip tedavi olmasıdır.Ortak bir aday üzerinde anlaşamayan, birbirlerinin aleyhine kazan kaynatan böylesi bir zillete ne Allah razı gelecek, ne milletimiz rıza gösterecektir.Cumhur ittifakı Türkiye'nin gücüne güç katacak ümit haznedarıdır. Zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Bağımlılık halinde yaşayan kirli bir kumpanyadır.''ÇIKARSIN ADAYLARINI GÖRSÜNLER HANYA'YI KONYA'YI''Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6 artı 1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkili? Çıkarsın adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Türkiyemiz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Henüz ortak aday üzerinde anlaşamayan, lobilerin eline geçen ortak gayeleri dış güçlerin emellerine hizmet olan siyasi partilere Türkiyemizin emanet edilmesi istikbalimizin hiçe sayılmasıdır. Önündeki her taşa takılan zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Eski tarz siyaset yeniye direnen eski kafa ile yeni dünyada varlık hükmünün ibrazı çok zordur.