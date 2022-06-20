Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!

Tesla, Space X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin üst yöneticisi Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla yaptığı toplantıda, Twitter'ın yönetimini devraldığı takdirde atacağı adımları anlattı.Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren daha sonra Mayıs ayında Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyuran Musk, ilk kez şirketin çalışanlarına hitaben bir toplantı düzenledi. (Söz konusu askıya alma 'Uygunsuz (Spam) ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden fazlasına denk geldiği endişesiyle gerçekleşti.) Geçtiğimiz hafta Sosyal Medya platformu çalışanlarıyla yapılan ve bir saat süren çevrimiçi toplantıda, merak edilen soruları yanıtlayan Musk, popüler sosyal medya uygulaması için atacağı adımları tek tek sıraladı.Video konferans aracılığıyla toplantıya katılan ve 8 bin Twitter çalışanına hitap eden Musk, sosyal medya uygulamasının mevcut kullanıcı sayısının 4 katına çıkartmayı düşündüğünü ve Twitter'ın 1 milyar kullanıcıya ulaşması için Çinli sosyal medya platformları WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini dile getirdi.MUSK'IN İLK TOPLANTI GÜNDEMİ UZAYLILAR OLDU!Aylardır alıyor mu alacak mı derken, askıya alınan anlaşmadan bu yana Musk'ın Twitter'a yönelik planları yılan hikâyesine sönmüştü. Bu açıdan, bir kat daha önem kazanan toplantı gündeminde Musk, çeşitli konuları gündeme getirdi.İfade özgürlüğü üzerine önemle duran Musk, uzaktan çalışma, olası işten çıkarmalar ve gelir modellerine ilişkin planlarını anlatırken, şirketin harcadığından daha fazlasını kazanması gerektiğine ve yüz yüze çalışmanın kendisi için önemli olduğuna değindi.Toplantının en beklenmedik başlığı ise Musk'ın dünya dışı yaşam formları hakkında başlattığı sohbetti.İşte, Twitter çalışanları tarafından 'kafa karıştırıcı' ve 'eğlenceli' olarak nitelendirilen toplantının merak edilenleri…ŞİRKET SATIŞI GERÇEKLEŞECEK Mİ?Moderatörlüğünü Twitter'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Leslie Berland'ın yaptığı toplantıda, ilk sözü alan Musk, Twitter'ı yoğun şekilde kullandığını bu nedenle sevdiğini ve şirketi satın almak istediğini tekrarladı. Fakat toplantıya ilişkin gözden kaçmayan en önemli konu şirketin satışına ilişkin herhangi bir detayın toplantıda masaya yatırılmamasıydı.Çalışanlar tarafından yöneltilen sorular arasında ön plana çıkan temel hususlar, Musk'ın ileriye yönelik planları, platformun yapısına ilişkin olası değişiklikler ve ifade özgürlüğüydü.Ama özellikle çalışanların satın alma durumu gündeme geldiğinden beri en çok merak ettiği ve endişeyle bekledikleri konuların başında işten çıkarmalar bulunuyordu. Twitter çalışanları konuya ilişkin belirsizliğin açıklığa kavuşturulması için bu başlığı öncelikli olarak masaya yatırmak istedi.İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK MI?Olası işten çıkartmalara ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtlayan Musk, şirket giderlerinin gelirlerinden fazla olduğuna dikkat çekti. 'Şu anda maliyetler, geliri aşıyor. Bu harika bir durum değil. Personel sayısının bir noktada rasyonelleştirilmesi ve gelirlerin giderlerden bir miktar artış bir noktada rasyonelleştirilmesi ve gelirlerin giderlerden bir miktar artış göstermesini bekliyoruz' diyen Musk sürdürülebilir bir şirket hedeflediklerine vurgu yaparak, 'Aksi takdirde, Twitter büyüyemez veya ayakta kalamaz' ifadesini kullandı.Şirketin sağlıklı bir şekilde işlemesine hiçbir zarar getirmeyeceğini söyleyen Musk ayrıca şunları ekledi: 'İşten çıkartmalarda şirkete 'önemli katkı sağlayan' kişileri etkilenmeyecek. Bu çalışanlar için 'endişelenecek hiçbir şey olmamalı.'''Birisi şirket için yararlı şeyler yapıyorsa, o zaman bu harika… Fakat, şirketi ileriye taşımak için katkı sunmuyorlarsa neden bu şirketteler' diyen Musk, kendisi için çalışan insanlarla ilgili, 'Eğer işlerini yapıyorlarsa onları gerçekten seviyorum; yok işlerini yapmıyorlarsa bundan hiç hoşlanmıyorum' ifadesini kullandı.Musk, çalışanlarla ilgili beklentisine ilişkin durumun kendisi için bu derecede basit olduğunun altını çizdi.GELİRİ ARTIRMAK İÇİN MUSK NE ÖNERİYOR?Şirket satışının geçici olarak askıya alınması, Musk'ın şirket yönetimine dair eleştirilerde bulunması ve Twitter'ın mevcut sorunlarına ilişkin paylaştığı eleştiriler satışın gerçekleşmeyebileceği konusunda birçok spekülasyona neden olmuştu.Toplantıda Twitter'ı ne kadar sevdiğini açıkça belirten Musk, gelirleri arttırmak için düşündüğü planları anlatmaya koyuldu.Platformun mümkün olduğunca eğlenceli olmasını istediğini söyleyen Musk, Twitter reklamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, popüler video platformlarında çıkan reklamlarda karşılaşılan 'dolandırıcılık' amaçlı yayınlanan reklamlara yer verilmemesi gerektiğini, 'gerçek ve iyi ürünlerin' tanıtılmasını hedeflediğini söyledi.Toplantıya katılanların tebessüm etmesine neden olan kişisel bir deneyimini anlatan Musk, popüler video platformunda gördüğü bir reklamı satın almak istediğini ve dolandırıldığını açıkladı.'TWİTTER ONSUZ YAŞAYAMAYACAĞINIZ KADAR ÇEKİCİ OLMALI'Twitter için düşündüğü yeni satın alma modeline ilişkin planlarını açıklayan PayPal'ın kurucularından olan Musk, dijital ödeme sistemlerinin Twitter'a entegre edilmesini planladığını söyledi.Bu sayede insanların kripto paraları alışverişlerde daha etkin kullanmasının da önünün açılacağına değinen Musk, 'Bu kullanıcı sayısının hızla artmasına neden olacak. Haberler, eğlence ve sanal alışverişler üç kritik başlığı oluşturuyor' ifadesini kullandı.Musk ayrıca Twitter için en önemli hedefini açıklarken, 'Onsuz yaşayamayacağınız kadar çekici olmalı' diye ekledi.MUSK'IN EN BÜYÜK ENDİŞESİ NE?Twitter'ın satışını adeta bir kör düğüme dönüştüren 'spam ve sahte hesapların' varlığına ilişkin Musk düşüncelerini çalışanlar önünde açık açık ifade etti.Şirketi satın almak istediği günden bu yana, konunun büyük bir sorun halini aldığını söyleyen Musk, Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamak için spam hesaplar hakkında, 'şirketin kendisine daha derinlikli bir bilgilendirme yapılmasını' istediğini söyledi.Spam hesapların platformun yıllardır uğraştığı en büyük sorun olduğuna değinen Musk, reklam verenlerin parayı nereye harcayacaklarını belirlemek için sosyal medya platformları tarafından sağlanan kullanıcı sayısına güvendiklerini, spam hesapların da para kazanılabilir kullanıcı sayısını ön görme konusunda ciddi belirsizlikler doğurduğuna değindi.Bu konudaki çekincelerini anlatan Musk, Twitter konusunda 'Muhtemelen en büyük endişem bu' ifadesini kullandı.Spam ve sahte hesapların abonelik gelirlerinin yanı sıra reklam gelirlerini etkileyeceğini söyleyen Musk, 'Temel mesele, sistemdeki resmi kullanıcı sayılarının saptanmasıyla ilgili' dedi.İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN TWITTER'DA PARA KAZANMASINI PLANLIYORMusk'ın kurduğu modelde Twitter, aynen YouTube gibi içerik üreticilerinin para kazanabileceği bir alan olabileceği üzerinde duruluyor.Bu konuya ilişkin toplantıda ayrıntı vermeyen Musk, sadece YouTube üzerinden örnekler sıralayarak bir karşılaştırma yapmakla yetindi. İçerik oluşturucuların Twitter'ı bir ara yüz olarak kullandığını ve takipçilerini YouTube'a yönlendirdiklerini belirten Musk, 'İçerik oluşturucular, YouTube videolarına trafik çekmek için Twitter'ı kullanmayı tercih ediyorlar. Bunu tek bir platformda yapmalarını sağlamalıyız' önerisinde bulundu.İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TANIMININ SINIRI NE?Twitter için olmazsa olmaz konu başlıklarının başında ifade özgürlükleri yer alıyor. Kendisini 'mutlak ifade özgürlüğü savunucusu' olarak tanımlayan Musk ise, sosyal medya platformundaki taciz edici ve yasadışı içerikler konusunda ne yapılacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Milyarder teknoloji yöneticisi, Twitter'ın 'yasaların sınırları içinde kalması' gerektiğinin altını kalın kalın çizdi ve kişi sayısını arttırmak için problemli gündemlerle anılmak istemediklerini belirtti.Sorunlu ve yıpratıcı başlıklardan uzak bir Twitter görmek isteyen Musk, 'Twitter'ı olabildiğince çekici hale getirmek önemli. Bu da, insanları rahatsız edici içeriklerden olabildiğince uzak tutmakta yatıyor' ifadesini kullandı.'TİKTOK DAHA EĞLENCELİ'Sıkıcı bir sosyal medya platformunun günümüzde pek cazip olmadığını söyleyen Musk, TikTok örneğini vererek yeni dönemde 'renkli' bir platform görmek istediğini açıkladı.'Ben de bir TikTok kullanıcısı oldum. Twitter'ın da buradaki gibi içeriklere sahip olması gerekiyor' diyen Musk, Çinli sosyal medya platformunun harika bir iş çıkarttığını söyledi ve devam etti:'TikTok'un bazı videolarını saldırgan buluyorum ama sıkıcı değiller. Bu nedenle ben de, Twitter'ın sıkıcı içerik sunmasını istemiyorum.''TWİTTER'I DÜNYANIN YÜZDE 50'Sİ İÇİN CAZİP HALE GETİRECEĞİM'Toplantıda Twitter ın mevcut kullanıcı oranları üzerinde de duruldu. Küresel ölçekte 230 milyon aktif kullanıcının uygulamayı her gün en az bir kez kullandığı biliniyor. Musk, bu oranların yeterli olmadığını ve Twitter'ın daha yaygın bir kullanıcı ağına sahip olması gerektiğine değindi.Tabloyu küresel ölçekte değerlendirdiğini söyleyen Musk, 'Twitter, mevcut haliyle küçük bir işletme modelini andırıyor. Öyle ki, dünya üzerinde 8 milyar insan var ve 7,8 milyar insan Twitter kullanmıyor' ifadesini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti: 'Twitter'ın daha fazla insan tarafından erişilebilir olması ve daha fazla insantarafından faydalı kullanılması muhtemel; platformun önemli bir potansiyeli var.'Musk, Twitter'ı satın alması durumunda en az bir milyar insanın Twitter kullanacağını ve dünya nüfusunun yüzde 50'si için Twitter'ı cazip bir platform haline getireceğini söylemekten de geri durmadı.ÇALIŞANLAR OFİSE DÖNECEK Mİ?Hürriyet'te yer alan habere göre, Twitter çalışanları için Musk'ın liderlik tarzı ile kurum kültürünün çatışacağından endişe duyuyordu. Hibrit modele geçen Twitter çalışanları Musk döneminde yüz yüze çalışıp çalışmayacaklarını merak ediyordu.Özellikle, kısa süre önce Musk'ın Tesla çalışanlarının haftada en az 40 saat ofiste görünmesi veya başka bir iş bulmasını istemesi Twitter çalışanları için endişe kaynağıydı.Toplantı sırasında, araba yapmanın Twitter'daki iş türünden farklı olduğunu söyleyen Musk, Tesla'da da bazı yazılımcıların uzaktan çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Fakat, tercihen yüz yüze çalışmanın daha verimli bir yöntem olduğuna inandığını da ekledi.Evden çalışmanın getirdiği olumsuzluklara değinen Musk, 'Öyle ki, artık insanlar kendi mesai arkadaşlarını sokakta görse tanıyamıyor. Sokakta yürüdüğünüzde meslektaşınız yanından geçtiğinde onu tanıyamıyorsanız burada bir sorun var demektir' ifadesini kullandı ve ekledi: 'Şahsen ben yüz yüze çalışmayı önemsiyorum; bu daha iyi ve daha verimli.'CEO OLACAK MI?Toplantıda en merak edilen sorulardan biri da Musk'ın şirketi satın alması durumunda, sosyal medya platformunun 'Üst Yöneticilik' görevini kendisinin yapıp yapmayacağıydı.Şirketin el değiştirmesi sonrasında mevcut CEO Parag Agrawal'ın görevinde kalıp kalmayacağı birçok spekülasyona neden olmuştu. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Musk, unvanlara o kadar da takılmadığını söyledi.Tesla'daki deneyimine vurgu yapan Musk, CEO unvanını resmi olarak 'Techno King' ile değiştirdiğini söylemesi toplantıya renk kattı. Musk ayrıca, 'Çıkan ürünün hızlı ve iyi şekilde geliştiğinden emin olmak istiyorum. Unvan umurumda değil ama insanların beni dinlemesini çok önemsiyorum' dedi.