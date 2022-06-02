Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan İtalya'daki Stelvio Geçidi görüntülendi. Yüksek eğim nedeniyle zikzak bir düzende inen geçit, Alpler'de ilerlemek için en tehlikeli yollardan birisi olarak kabul ediliyor. Geçit, Top Gear tarafından 2008'de sürüş güzergahı ve inanılmaz keskin 48 virajı ile tehlikeli yollar listesine alındı.