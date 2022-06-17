Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik dün gece sat 01.30 sıralarında şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm.Çvş. Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur' denildi.Şehidin İstanbul Pendik'teki aile evine şehadet haberi iletildi. Sokağına taziye çadırı kurulan ve binasına Türk bayrağı asılan şehit evine şehit uzman çavuş Kadir Kemik'in aile yakınları, sevenleri ve komşuları gelerek Kur'an tilavet edildi, dualar edildi.Şehidin komşusu Ali Aktaş, 'Ciğerimiz yanıyor. Benim de oğlum asker, nasıl olacak bilemiyorum. Ciğerimizi yaktılar. Gencecik daha 20 yaşında. Devletimiz buna bir çözüm bulması gerekiyor. Nasıl olduğunu bilemiyoruz, dün olmuş bugün haber geldi. Babası sabah işe gidiyor. Yolda haber vermişler ondan sonra ambulans geldi. Ciğerimiz yanıyor. Allah ciğerimizi yakların ciğerini yaksın' dedi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in naaşı ev inde helallik alınmasının ardından Pendikteki 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Törende şehidin babası Bayram Kemik ve annesi Kübra Kemik taziyeleri kabul etti. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Jandarma Komutanı Tüm General Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazına müteakiben 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenenen törenin ardından şehidin naaşı cenaze aracına konularak, Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda defnedildi.