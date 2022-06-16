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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'i kabul etti!

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'i kabul etti!
Ekleme: 16.06.2022 - 18:19 Güncelleme: 16.06.2022 - 19:43 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'i kabul etti!
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?
Başkan Erdoğan, son dönemde verdiği mesajlarla vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti. Temmuz ayında memurlar ve emekliler enflasyon farkı alacak ancak gözler asgari ücrette değişim olup olmayacağı yönündeydi. Masada dar gelirlilerin maaşlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar olacak. Görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

MİLYONLARIN GÖZÜ ARA ZAMDA
Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.

AK  PARTİ ANKET YAPTIRIYOR
AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004 TL
Asgari Ücret 2022 Net: 4.253 TL
Artış oranı: Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
Brüt Asgari Ücret: 5004 TL
SGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5): 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (yüzde 2): 100 TL
İşverene Toplam Maliyeti: 5.879 TL
İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'i kabul etti!
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