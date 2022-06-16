Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'i kabul etti!

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.Başkan Erdoğan, son dönemde verdiği mesajlarla vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti. Temmuz ayında memurlar ve emekliler enflasyon farkı alacak ancak gözler asgari ücrette değişim olup olmayacağı yönündeydi. Masada dar gelirlilerin maaşlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar olacak. Görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004 TLAsgari Ücret 2022 Net: 4.253 TLArtış oranı: Yüzde 50,5Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TLBrüt Asgari Ücret: 5004 TLSGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5): 775,62 TLİşveren İşsizlik Sigorta Fonu (yüzde 2): 100 TLİşverene Toplam Maliyeti: 5.879 TLİŞVERENE DESTEK: 446,65 TL