Ekrem İmamoğlu katılmadığı toplantının yayının paylaştı! Tevfik Göksu gösterince sildi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelmediği İBB Meclisinin 3'üncü oturumunun canlı yayınını sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor" dedi. Göksu'nun çağrısı üzerine İBB Başkanı meclise gelmek yerine paylaşımı sildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB Haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yapıldığı bilgisini paylaştı. İBB TV tarafından yayınlanan toplantının paylaşımını yapan İmamoğlu'na Esenler Belediye Başkanı-İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA: TOPLANTIYA SİZİ DE BEKLERİZİmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Göksu, İBB Başkanı'na 'Sizi de bekleriz sayın başkan' sözleriyle seslendi. Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor.'Ekrem İmamoğlu'nun mecliste olmamasının sosyal medya üzerinden ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı sosyal medya hesabından paylaşımını yaptığı meclis oturumunu sildi.İBB Başkanının paylaşımını silmesi sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, "Niye sildiniz Ekrem İmamoğlu?" ifadelerine yer verdi.