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Doğu Akdeniz dünyaya “Egemenlik” mesajı verdi!

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de mesnetsiz iddiaları sürerken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) KKTC karasuları ve uluslararası sulara hakimiyetini bir kez daha kanıtladı. Caner Gönyeli-2022 Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlanırken KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, " Türkiye ile mavi vatanda hakimiyetimizi, neler yapabileceğimizi dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz dünyaya “Egemenlik” mesajı verdi!
Ekleme: 15.06.2022 - 18:51 Güncelleme: 15.06.2022 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Doğu Akdeniz dünyaya “Egemenlik” mesajı verdi!
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin(GKRY) Doğu Akdeniz'de mesnetsiz iddiaları sürerken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) KKTC karasuları ve uluslararası sulara hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nda senaryolar büyük başarıyla icra edildi.

9 ülkeden 10 gözlemci ve 285 personelin katılım gösterdiği tatbikatı izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye ve KKTC'nin işbirliği içinde imkan ve kabiliyetlerini sergilediğini belirterek, 'Mavi vatanda hakimiyetimizi, buralarda neler yapabileceğimizi dünyaya gösterdik. Hidrokarbon arama faaliyetlerinde olduğu gibi egemenlik alanında yaptığımız çalışmaların ne kadar değerli olduğunu gördük' ifadelerini kullandı.

'MAVİ VATANDA HER DURUMA HAZIRIZ'

Tatbikatın deniz safhasının ilk senaryosuna göre Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesinde, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile ticari geminin çarpışması sonucu gemiler tarafından yapılan yardım çağrısı üzerine duruma acil müdahale edildi.

Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma ekipleri kazazedeleri kurtararak göçmenler tarafından kuru yük gemisinde çıkarılan yangını söndürdü.

İkinci senaryoda ise İzmir'den Kalecik istikametine intikal eden bir akaryakıt tankeriyle Gazimağusa'dan Mersin'e giden bir geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarıldı.

Deniz kirliliğinin yayılmasının önüne geçmek için de bariyer kuruldu. Tatbikatta 1 fırkateyn, 2 korvet, 7 sahil güvenlik botu, 7 helikopter, 2 CASA uçağı, Bayraktar TB2 İHA görev aldı.

İMKAN VE KABİLİYETLER DOĞU AKDENİZ'DEN DÜNYAYA GÖSTERİLDİ

Tatbikatla Arama Kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usulleri gelişti, Arama kurtarma personelinin eğitimine katkı sağlandı ve insani yardım harekâtı ve iş birliği konularında Türkiye'nin ve KKTC'nin imkân ve kabiliyetleri dünyaya gösterildi

Tatbikatta Türkiye'den Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı'ndan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı katılım gösterdi.

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