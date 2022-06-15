4 yıldır tedavi gören Kıdemli Üst Çavuş Güngör Gençer şehit oldu!

Şehit Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Güngör Gençer için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA ) tören düzenlendi. Törene Gençer'in ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ve milletvekilleri de katıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Niğde'ye getirildi. Niğde Merkez Fatih Sultan Mehmet Camii'nde şehit için tören düzenlendi. Törene şehidin yakınları, Niğde Valisi Mustafa Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Halis Zafer Koç, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençer, ikindi namazının ardından düzenlenen tören sonrası Niğde Merkez Şehitliği'nde gözyaşları ile toprağa verildi.Niğde Valisi Mustafa Koç, '2018 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası dolayısıyla tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer kardeşimize yüce Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun' dedi.