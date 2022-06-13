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Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi’yi kabul etti!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ekleme: 13.06.2022 - 18:24 Güncelleme: 13.06.2022 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi’yi kabul etti!
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in davetlisi olarak 12-14 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İki ülkenin hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de yer aldı.
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