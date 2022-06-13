Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı!
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu. Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yı tebrik etti.
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Fenerbahçe'yi tebrik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon olmasının ardından Fenerbahçe'ye tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında 'ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu [email protected] takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.' dedi.
FENERBAHÇE'NİN 10'UNCU LİG ŞAMPİYONLUĞU
Sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 3-1 ile geçerek tarihindeki 10'uncu lig şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 yıllarında kupayı müzesine götürme başarısı gösteren Fenerbahçe, 4 yıl aranın ardından tekrardan şampiyonluk sevinci yaşadı.