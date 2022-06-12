Meteoroloji 37 ili 'sarı' kod ile uyardı!

Haziran ayıyla birlikte sıcak ve güneşli günler beklerken Meteorolojiden peş peşe yağmurlu havalar için uyarılar geliyor.Son yapılan uyarıya göre bugün 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yetkililer ise, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Sarı kodla uyarılan iller ise şu şekilde:Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak.