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İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

İkinci Tosuncuk vakası olarak anılan Cancri Jewellery vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Sözde şirketin Türkiye sorumlusu olan Kadir isimli kişi, mağdurlara video mesaj yolladı...

Ekleme: 12.06.2022 - 14:30 Güncelleme: 12.06.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...
Türkiye'de 2021 yılında açılan, Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery, iddiaya göre yaklaşık 1,5 ay önce ödemeleri durdurdu.

İKİNCİ TOSUNCUK VAKASINDA YENİ DETAYLAR

Şirketin ponzi sistemine kaydolan yaklaşık 110 bin kişinin paraları ise mağdur oldu. Vurgunun boyutunun milyon dolarlar olduğu iddia edildi.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

'CANCRİ JEWELLERY BİZİ DE DAVET ETTİ'

Şirketin İzmit şubesine komşu olan esnaf Şahabettin Kara, 'Cancri Jewellery, bizi birkaç defa otellere davet etti. Hem yemek ikramı yapıyorlardı, hem de çıkışta ikramiye veriyorlardı. Davetlerde 100 dolar, 100 euro gibi ikramiye veriyorlardı. Meraktan ben de 2-3 defa gittim. 100 milyon yatırılması karşılığında haftalık hesabına belirli bir para yatacağını söylüyorlardı. Bizim halkımız da öyle şeylere meyilli olduğu için kandırıldılar.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Müşteri olarak gelenler, bir şeyler alıp çıkıyorlardı ama pek de müşterileri yoktu. Ben yatırım yapmadım, zaten belliydi böyle bir şey olacağı. Şirket iyi bir vurgun yaparak kaçtı. Ramazan Bayramı'ndan itibaren burayı hiç açmadılar.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

MİLYONLARCA DOLAR BUHARLAŞTI

Sadece bir keresinde gece saatlerinde gizlice içeri girdiklerini gördüm. İlk geldikleri zaman gelip bizim dükkanda yiyip içiyorlardı' dedi. Firmaya bazı vatandaşların 6 milyonun üzerinde para yatırdığı, aylık 20-25 bin lira gibi tutarı geri aldıkları ileri sürüldü. Yaklaşık 1 yıllık faaliyetinin ardından Cancri Jewellery'nin sahipleri sırra kadem bastı. Milyonlarca dolar paranın bu sistemle buharlaştığı belirtildi.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

CANCRİ JEWELLERY TÜRKİYE SORUMLUSUNDAN MESAJ

Öte yandan, Cancri Jewellery'nin Türkiye sorumlusu olduğu ile sürülen Kadir isimli bir kişinin, sisteme katılanlara gönderdiği videolu mesaj da ortaya çıktı.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, görüntülü mesajında, 'Herkese merhaba. Şu an mahkemedeyim. Beni tutukladılar. İşin devamı yoktur. Ne demek gerek bilmiyorum. Hiç bir mağaza açılmıyor haberiniz olsun' dedi.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Olayla ilgili Türkiye'de iki Türk vatandaşının tutuklandığı öğrenildi.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Cancri Jewellery sistemi nasıl çalışıyor?

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Milyon dolarlık vurgunda sistemin çalışma şekli de ortaya çıktı. Ukraynalı Dmytro Pavlenko'nun sahibi olduğu firma, göz boyamak için kuyumculuk faaliyetinin yapıldığı dükkanlar açıyor.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Daha sonra sosyal medya, internet aracılığı ile ulaştığı kişileri, yatırım yapmaya davet ediyor.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Pırlanta mücevher paketine katılanlara haftada yüzde 5, yılda yüzde 260, altın mücevher paketine katılanlara haftada yüzde 3,5, yılda yüzde 182, yarı değerli taşlarla yapılan takı paketine dahil olanlara haftada yüzde 3,5, yılda yüzde 182, mozanit takı sistemine girenlere ise haftada yüzde 6, yılda yüzde 312 kar payı vaat ediliyor.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Katılımcılardan, daha sonra ise sisteme tanıdıkları dahil edilmesi isteniyor.

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

Sisteme üye getiren kişilere ise kar payının daha da artacağı vaat ediliyor.
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İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

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