Bir günde bin 104 kaçak göçmen yakalandı… Sınır dışı edilecekler

İstanbul’da dün yapılan uygulamalarda bin 104 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı ve sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İstanbul Polisi; 11 Haziran Cumartesi günü İstanbul genelinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları parklar ve sahiller başta olmak üzere bazı kamusal alanlarda düzensiz kaçak göçmenlere yönelik denetim ve uygulama yaptı.Ülkemizde yasal kalış hakları olmayan toplamda bin 104 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı ve düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.