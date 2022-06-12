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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP'li genç siyasetçi İlkay Yiğit için bir mesaj yayınladı. Erdoğan paylaşımında “CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadesini kullandı.

Ekleme: 12.06.2022 - 00:33 Güncelleme: 12.06.2022 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP'li genç siyasetçi İlkay Yiğit için bir mesaj yayınladı.

Erdoğan paylaşımında 'Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.' ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye mesajı!


Başkan Erdoğan, dün Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

'Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.'
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