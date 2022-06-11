Bakan Koca selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı yayınladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada, 'Yoğun yağış ve rüzgârla birlikte sel felaketinin yaşandığı Ankara'da bir can kaybımız oldu. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.