Savaş sonrası kitlenen ticareti Türkiye açacak!

Karadeniz'in kuzeyindeki savaş, Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'daki ürünlerin ihracını sekteye uğrattı.İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için devrede olan Türkiye, tahıl sevkiyatı konusunda da kilit rol oynuyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.Askeri heyetle Türkiye'ye gelmesi beklenen Lavrov ile tahıl sevkiyatı da masada olacak. Bu konuda Karadeniz'de güvenli koridor açılması planlanıyor.Çavuşoğlu ayrıca, "Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var." dedi.Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithalatına bağımlı bulunuyor.İki komşu ülke arasında devam eden savaşın, halihazırda baskı altındaki bölgede ciddi boyutlarda gıda krizine yol açabileceğinden endişe ediliyor.Böyle bir dönemde, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından gözler bir kez daha, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye'ye çevrildi.Karadeniz üzerinden oluşturulması hedeflenen güvenli koridor sayesinde sevk edilmeyi bekleyen milyonlarca ton tahılın, Türkiye üzerinden dünya piyasalarına aktarılmasının hesapları yapılıyor.Öte yandan enerji fiyatlarının artmasına neden olan savaşın, Avrupa'daki enerji arzından daha fazlasına verebileceği belirtiliyor.Küresel gıda güvenliğinin risk altında olduğunu söyleyen yetkililer, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı olan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Afrika'da süren mevcut gıda sıkıntısının daha yıkıcı hale gelebileceği uyarısında bulundu.Sall, "Yakın zamanda tahıl stoklarının serbest kalması ve tedarik zincirinin normale dönmesi için gerekenin yapılmasını istiyoruz." dedi.Rusya, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumundayken, Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük üreticisi olarak biliniyor. Ukrayna ise dünya çapında ilk beş buğday ihracatçısından biri.Mısır, buğdayının yaklaşık yüzde 70'ini Rusya ve Ukrayna'dan alıyor. Bu da Kahire'yi dünyanın en büyük buğday ithalatçısı yapıyor.Ayrıca Tunus'un tahılının yaklaşık yüzde 80'i de bu iki ülkeden geliyor. Lübnan, buğdayının yüzde 60'ını Ukrayna'dan ithal ediyor.