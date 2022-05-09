Fransız medyasında Bayraktar TB2 övgüsü: Rus komuta merkezini bile vuruyor

Bir Fransız kanalında Bayraktar TB2, "Türk Bayraktar, savaşların seyrini değiştiriyor. Rus komuta merkezini bile vuruyor. Onu durdurmak için gönderilecek füzeden daha ekonomik." sözleriyle övüldü.

Yerli ve milli İHA/SİHA'ların başarıları gün geçtikçe dünyada daha çok ses uyandırıyor.İHA/SİHA'lara sipariş yağarken, dünya medyasında ise sürekli övülüyor.Son olarak bir Fransız medyasından Bayraktar TB2'lere övgü geldi.Fransız kanalındaki yayında Bayraktar TB2 için ' 'Türk Bayraktar, savaşların seyrini değiştiriyor. Rus komuta merkezini bile vuruyor. Onu durdurmak için gönderilecek füzeden daha ekonomik.' sözleri kullanıldı.