Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar

Bursa'da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar bir cep telefonu tarafından kayda alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerinden sığınmacı provokasyonuna imza atıldı. Çok sayıda kişinin paylaştığı görüntülerde kavga edenlerin mülteciler olduğu öne sürüldü. Gerçek Bursa Valiliği'nin açıklaması ile ortaya çıktı. Açıklamada, tarafların Türk vatandaşı olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine serbest bırakıldıkları bildirildi.METRODA SİGARA İÇME KAVGASIOlay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.SIĞINMACI PROVOKASYONU YAPILDIBursa'da metroda yaşanan olay üzerine sığınmacı provokasyonu yapıldı. Sosyal medyada çok sayıda kişi kavga edenlerin kurallara uymayarak sigara içen mültecilerden kaynaklandığını iddia etti. Sığınmacılar üzerinden algı oluşturulurken, gerçek kısa sürede anlaşıldı.BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: KAVGA EDENLER TÜRK VATANDAŞIBursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.