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Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar

Bursa’da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada kavganın mülteciler arasında çıktığı öne sürülerek provokasyon yapıldı. Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, tarafların Türk olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar
Ekleme: 9.05.2022 - 10:29 Güncelleme: 9.05.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar
Bursa'da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar bir cep telefonu tarafından kayda alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerinden sığınmacı provokasyonuna imza atıldı. Çok sayıda kişinin paylaştığı görüntülerde kavga edenlerin mülteciler olduğu öne sürüldü. Gerçek Bursa Valiliği'nin açıklaması ile ortaya çıktı. Açıklamada, tarafların Türk vatandaşı olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine serbest bırakıldıkları bildirildi.

Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar

METRODA SİGARA İÇME KAVGASI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar

SIĞINMACI PROVOKASYONU YAPILDI

Bursa'da metroda yaşanan olay üzerine sığınmacı provokasyonu yapıldı. Sosyal medyada çok sayıda kişi kavga edenlerin kurallara uymayarak sigara içen mültecilerden kaynaklandığını iddia etti. Sığınmacılar üzerinden algı oluşturulurken, gerçek kısa sürede anlaşıldı.

Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: KAVGA EDENLER TÜRK VATANDAŞI

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Bursa'da metroda çıkan sigara kavgası ile ilgili Valilik'ten açıklama: Kavga edenler Türk vatandaşı, şikayetçi olmadılar
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