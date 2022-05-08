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Giresun'da konuşma engeli olan adam köprüyü Türk bayraklarıyla süsledi!

Giresun'da yaşayan Ercan Keskin, köyünde bulunan ahşap köprüyü 85 Türk bayrağı ile donattı.

Ekleme: 8.05.2022 - 11:03 Güncelleme: 8.05.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Giresun'da konuşma engeli olan adam köprüyü Türk bayraklarıyla süsledi!Giresun'da Kuşçulu köyünde geçirdiği hastalık sonucu Ercan Keskin, yaklaşık 30 yıldır konuşma yetisini kullanamıyor.

66 yaşındaki Keskin, Haydarlı ve Kuşçulu köyleri arasında bulunan Çömlekçi Deresi üzerine DSİ tarafından kurulan ahşap köprüye ise 6 yıl önce Türk bayrağı asma kararı aldı.

Giresun'da konuşma engeli olan adam köprüyü Türk bayraklarıyla süsledi!

Köprüyü Türk bayraklarıyla donattı
Köprünün her iki tarafına ilk etapta iki bayrak asan Keskin, zaman içinde bayrak sayısını 85'e kadar çıkartarak, yaya ulaşımında kullanılan köprüyü adeta bayraklarla donattı.

Hemen her gün köprüye gelerek bayrakları kontrol eden Keskin, hava koşulları nedeniyle zaman içinde yıprananları da düzenli olarak değiştiriyor.

Ahşap köprü, aradan geçen süre zarfında yöre sakinleri tarafından da 'bayraklı köprü' olarak anılırken, Keskin'in bu gayreti, vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.

Giresun'da konuşma engeli olan adam köprüyü Türk bayraklarıyla süsledi!

Köprüyü kullananlar bayraklar arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor
Keskin'in damadı İrfan Kılıç, rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olan kayınpederi Ercan Keskin'in geçmişten bu yana bayrağa büyük sevgi duyduğunu anlattı.

Köprünün yapılmasından bir süre sonra Keskin'in korkuluklara bayrak yerleştirmeye başladığını anlatan Kılıç, 'Önce 1-2 tane bayrak astı, zaman içinde de bunların sayılarını artırdı. Uzun süredir de bayrakların bakımını yapıyor. Yıpranan, rüzgardan yırtılan bayrakları da düzenli olarak değiştiriyor.' diye konuştu.

'Trabzonspor'un maçlarına gidip bayrak topluyor'
Kılıç, Keskin'in bayrakları yılda bir kere de tamamen yenilediğine işaret ederek, 'Bayrakların parasını cebinden veriyor, bazen de kurumlardan bayrak alıyor. Trabzonspor'un maçlarına gidip oradan da bayrak topluyor.' dedi.

Giresun'da konuşma engeli olan adam köprüyü Türk bayraklarıyla süsledi!

Köprüyü görenlerin durup fotoğraf çektirdiğini aktaran Kılıç, 'Bazıları, 'bunu kim yaptı?' diye soruyorlar. Yörede de beğeni topluyor, güzel bir köprü oldu. Buranın adı da artık 'bayraklı köprü' oldu.' ifadelerini kullandı.

'İçinden geldiği için yapıyor'
Kılıç, kayınpederinin hemen her gün köprüye gittiğini belirterek, sözlerini, 'Yıprananları değiştiriyor, birbirine dolanan bayrakları düzeltiyor. Birine para versen bunun için üç-beş sefer yapar, sonra yapmayabilir. Üşenmeden her gün bunları yapıyor. İçinden geldiği için yapıyor.' diye tamamladı.
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