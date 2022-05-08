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Binali Yıldırım 'Toy Beyi' seçildi: Bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'nde Yörük Türkmenlerin yöresel kıyafetlerini giydiği etkinlikte 'Toy Beyi' seçildi. Yıldırım yaptığı konuşmada, "Ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız" dedi.

Binali Yıldırım 'Toy Beyi' seçildi: Bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız
Ekleme: 8.05.2022 - 22:50 Güncelleme: 8.05.2022 - 22:54 / Editör: Ozge Selin
Binali Yıldırım 'Toy Beyi' seçildi: Bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'nde Yörük Türkmenlerin yöresel kıyafetlerini giyerek ‘Toy Beyi' seçildi.

Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle Adana'da 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Binali Yıldırım, etkinlikte, kendisinin 'Toy Beyi' seçilmesinin sorumluluğunun farkında olduğunu belirterek, 2023'e kadar daha çok çalışacaklarına dair söz verdi.

Adana, Çukurova ve Torosların bu hale kolay gelmediğini dile getiren Yıldırım, '100 yıl önce bu topraklara göz dikenler, bu topraklar üzerinde emelleri olanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bizim dedelerimiz, bu topraklardan kazıyıp attılar.' dedi.

Yıldırım, kendilerini geleceğe taşıyacak örf, adet ve gelenekleri yaşatacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

'Eğer böyle olmasaydı Hazar Denizi ile Aral Gölü etrafında Orta Asya bozkırlarında yaşayan Oğuzların izleri Balkanlara kadar gidemez, Anadolu'nun her köşesinde yankılanamazdı. Yörük kardeşler olarak sizler, ecdadımızın değerlerini bu topraklarda yaşatıyorsunuz. Kökleri yüzlerce yıllara uzanan kültürümüzü, geleneğimizi, törelerimizi canlı tutuyorsunuz. Bugünkü bu töreni, bu şöleni, 100 yıllar ötesine uzanan geçmişi geleceğe taşıyan önemli bir vesikası olarak görüyoruz ve bundan sonra da aynı heyecanla yaşatmaya devam edeceğiz. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız. Ülkemiz üzerinde hesap yapanlar, emelleri olanlar, kötü niyetli olanların olduğunu biliyoruz. Bunlara hak ettikleri dersi bugüne kadar defalarca verdiniz. 2023'te de bir kez daha verecek miyiz? Birliğimize, beraberliğimize göz dikenler, bölücüler, PKK, FETÖ, bütün bu terör örgütlerine karşı verdiğimiz amansız mücadelede, yanımızda ay yıldızlı bayrağı taşıyan 85 milyon vatan evladı vardı. Bugün de var, yarın da var. Sonsuza kadar da bu bayrak dalgalanacak. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez.'

Hitabı sırasında ses kısıklığı yaşayan Yıldırım, 'Yörükleri görünce nutkum tutuldu.' diyerek esprili şekilde konuştu.

Bu bölgede, bu topraklarda hesap yapanların bir kere değil, bin kere düşünmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

'Bunlar Gezi'de de aynı şeyi yaptılar. Gezi olaylarında da milleti birbirine düşürmeye ve ülkeyi yabancı iş birlikçileriyle ele geçirmeye çalıştılar. Ama millet, liderinin arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında gür sesiyle hak ettikleri cevabı onlara verdi. Ben o zaman Ulaştırma Bakanıydım. Bunların söyledikleri şey 'yol yapmayın, köprü yapmayın, havaalanı yapmayın, baraj yapmayın.' Ne yapalım? Yol yapmayınca ne olacak? Nasıl kalkınacağız? Nasıl ulaşacağız? Rıfat Paşa'nın güzel bir sözü var. Diyor ki 'Ulaşamadığın yer senin değildir'. Elhamdülillah, yolları da yaptık, havaalanlarını da yaptık, köprüleri de yaptık, tünelleri de yaptık, şehir hastanelerini de yaptık, okulları da yaptık.'

TOY BEYİ NE DEMEK?

Toy, Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp ve tartışıldığı aynı zamanda yasama, yürütme ve yargı yetkisini kullanan meclistir. Toy Beyi ise bu meclise başkanlık eden ve yürüten kişidir.

Ülkemizde farklı bölgelerde kullanılan 'Toy Beyi' tabirinin bir başka karşılığı ise şöyle:

'Geçmişte olduğu gibi günümüzde de yapılan her düğünün bir “toy beyi” bulunmaktadır. Toy beyinin görevi, düğün esnasında verilecek tüm bahşişleri karşılamaktır.'
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