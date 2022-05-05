TEKNOFEST Azerbaycan için ziyaretçi kaydı başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçtiğimiz yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmiş ve oldukça ilgi çekmişti. Şimdi ise gözler, bu yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'ye çevrildi.Öte yandan, TEKNOFEST kapsamında her yıl teknoloji meraklısı gençlerin katıldığı yarışmalar bu yıl Azerbaycan'da da düzenlenecek.Tarım teknolojilerinden yeşil teknolojilere, insansız hava araçlarından model uydu yarışmasına kadar 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada finale kalan gençler, ödüllerini 26-29 Mayıs'ta Bakü’de düzenlenecek TEKNOFEST’te alacak.AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için ziyaretçi kayıtları başladı.Festivale katılmak isteyenler https://iticket.az/events/teknofest adresinden kayıt işlemi yaparak biletlerini alabilecek.Festivale giriş bileti tamamen ücretsiz olurken, 4 gün sürecek festivalde katılımcılar kimlikleriyle tek bilet alabilecek ve ziyaretçiler bilet üzerinde belirtilen tarihte festivale giriş yapabilecek.Festival alanına girişte çocuklarla ilgili olarak 5 yaş sınırı bulunurken, 7 yaşından büyük çocuklar için kayıt olunması ve bilet alınması gerekecek.TEKNOFEST’te ulaşım da 4 gün boyunca ücretsiz olarak sağlanacak. Etkinlik süresince 28 Mayıs metro istasyonu yakınından etkinlik alanına 08.00-18.00 saatleri arasında ve dönüş istikametinde 09.00-21.00 saatleri arasında otobüs seferleri ücretsiz olarak düzenlenecek.