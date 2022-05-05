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Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! O bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Birkaç gündür yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar, bu hafta Marmara'yı yavaş yavaş terk ediyor ancak Karadeniz kıyıları için sarı ve turuncu kodlu uyarılar peş peşe yapıldı. İşte hava durumuna dair detaylar...

Ekleme: 5.05.2022 - 21:02 Güncelleme: 5.05.2022 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! O bölgede yaşayanlar dikkatMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta Karadeniz ile Hatay, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönünden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz ile, Hatay, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

TURUNCU UYARI

Sinop ve Kastamonu için turuncu kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Samsun için ise sarı kodlu uyarı geldi

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Kütahya ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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