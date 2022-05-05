Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! O bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta Karadeniz ile Hatay, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönünden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz ile, Hatay, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.TURUNCU UYARISinop ve Kastamonu için turuncu kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Samsun için ise sarı kodlu uyarı geldiTURUNCU UYARI NEDİR?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Kütahya ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.